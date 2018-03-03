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日本香川縣知事再訪桃園 預告參展4月農博

2018-03-03 18:17聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造今天第四度到訪桃園市，由秘書長李憲明代表市長鄭文燦接見；濱田惠造說，桃園4月將辦農業博覽會，香川縣將卯足全力參展，屆時將展示黑松盆栽以及縣內栽種的高品質水果並供民眾試吃，盼更多人認識香川，也帶動兩地觀光。

香川縣知事濱田惠造今天與香川縣議會觀光議員聯盟會長鎌田守恭、香川縣觀光協會會長三矢昌洋以及高松機場公司取締役社長渡部哲也等人來訪桃園，濱田惠造更是第四度來訪，秘書長李憲明也與市府團隊在市府接見、交流。

濱田惠造說，桃園市與香川縣自105年7月簽訂友好交流協定，交流甚多，包含高中女子壘球比賽、馬拉松等體育賽事，去年也有客家米苔目與讚歧烏龍麵的麵食交流，不僅對桃園有更深認識，也很感謝桃園積極協助香川在台招商。

「2018桃園農業博覽會」將於4月登場，濱田惠造說，香川縣屆時將參與國際友好展區，安排黑松盆栽及各種高品質水果的試吃與展售，希望從桃園為起點，提升香川縣農產品在台灣的知名度，藉此擴大在台的販售通路範圍。

秘書處長顏子傑表示，去年8月，市長鄭文燦參訪日本香川縣時，就曾欣賞當地最珍貴的松樹盆栽，此次農博國際友好專區由秘書處策畫，香川縣將於4月4日到4月6日為期3天參展，農博結束後也將與經發局共同合作，洽談舉辦「香川物產週」的可能性，讓香川的農產品有機會在桃園在地的百貨商場販售。

桃園市長鄭文燦去年曾率團到日本香川參訪，當時曾參觀「神高松壽園」欣賞各式盆栽，今...
桃園市長鄭文燦去年曾率團到日本香川參訪，當時曾參觀「神高松壽園」欣賞各式盆栽，今年4月農業博覽會，雙方也合作將引進盆栽參展。圖／市府提供
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桃園市長鄭文燦去年曾率團到日本香川參訪，當時曾參觀「神高松壽園」欣賞各式盆栽，今...
桃園市長鄭文燦去年曾率團到日本香川參訪，當時曾參觀「神高松壽園」欣賞各式盆栽，今年4月農業博覽會，雙方也合作將引進盆栽參展。圖／市府提供
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桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造（左）今天第四度...
桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造（左）今天第四度到訪桃園市，由秘書長李憲明（右）代表市長鄭文燦接見。圖／市府提供
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桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造今天第四度到訪桃...
桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造今天第四度到訪桃園市，由秘書長李憲明代表市長鄭文燦接見。圖／市府提供
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鄭文燦農博機場
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