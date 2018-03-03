日本香川縣知事再訪桃園 預告參展4月農博

2018-03-03 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園與香川簽訂友好交流協定，雙方多次互訪交流，香川縣知事濱田惠造今天第四度到訪桃園市，由秘書長李憲明代表市長鄭文燦接見；濱田惠造說，桃園4月將辦農業博覽會，香川縣將卯足全力參展，屆時將展示黑松盆栽以及縣內栽種的高品質水果並供民眾試吃，盼更多人認識香川，也帶動兩地觀光。

香川縣知事濱田惠造今天與香川縣議會觀光議員聯盟會長鎌田守恭、香川縣觀光協會會長三矢昌洋以及高松機場公司取締役社長渡部哲也等人來訪桃園，濱田惠造更是第四度來訪，秘書長李憲明也與市府團隊在市府接見、交流。

濱田惠造說，桃園市與香川縣自105年7月簽訂友好交流協定，交流甚多，包含高中女子壘球比賽、馬拉松等體育賽事，去年也有客家米苔目與讚歧烏龍麵的麵食交流，不僅對桃園有更深認識，也很感謝桃園積極協助香川在台招商。

「2018桃園農業博覽會」將於4月登場，濱田惠造說，香川縣屆時將參與國際友好展區，安排黑松盆栽及各種高品質水果的試吃與展售，希望從桃園為起點，提升香川縣農產品在台灣的知名度，藉此擴大在台的販售通路範圍。