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李家同嘆：學測英文作文逾萬人零分 全國無動於衷

這家醫院員工很幸福 育兒津貼另類加薪每月3000元

2018-03-01 16:43聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣去年新生兒人數10年來首次少於4000名，少子化衝擊各行各業，苗栗市弘大醫院率先，今年起補助員工育兒津貼，零到3歲每月3000元，希望留住員工也「增產報國」，部分員工認為是「另類加薪」！

苗栗縣政府民政處統計2008年到2017年新生兒人數，平均每年約5100人，最高峰2012年有6207人，最少就是去年3844人，也是首次低於4000人，民政處分析大環境少子化衝擊，加上嬰幼兒福利不同縣市的落差，新生兒人數直直落。

弘大醫院指出，台灣生育率全世界排名第三低，少子化危機衝擊，醫療界難倖免，許多人員有「養不起」、「帶不了」的無奈，也造成台灣護理人員執業率偏低的主因之一，院方碰到員工因育嬰請長假甚或離職，造成現場運作困境。

弘大醫院有約150名員工，榮譽院長劉有漢及院長鍾蝶起決定盡一分心力拋磚引玉，今年起增加育兒補助辦法，員工的零到3歲嬰幼兒，打造幸福職場，希望鼓勵員工生育。

「育兒補助是另類加薪！」弘大醫院員工熊靖渝等人說，每月3000元，至少減少上班請保母費的負擔，不無小補，也感受到老闆的誠意。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊說，弘大是全縣公私立單位第一個發放育兒津貼的單位，勞青處樂觀其成，這項福利不僅配合鼓勵生產的政策，也有助於留住員工，打造多贏的局面。

縣府彙整公家相關福利，縣府發放每胎6600元婦女生育津貼，三灣鄉、三義鄉、獅潭鄉、南庄鄉也分別發放2000元到6000元，通霄鎮訂有新生兒禮品發放辦法；此外，育兒、托育、托嬰部分，有父母未就業家庭育兒津貼、就業者家庭部分托育費用補助等。

苗栗市弘大醫院今年首開苗栗縣先例，補助育兒津貼，員工小孩零到3歲，每個月發給30...
苗栗市弘大醫院今年首開苗栗縣先例，補助育兒津貼，員工小孩零到3歲，每個月發給3000元。記者范榮達／攝影
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新生兒少子化育兒津貼
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