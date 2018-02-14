五星級友善公廁 中壢青塘園亮相

2018-02-14 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



為打破公廁髒亂狹小的刻板印象，桃園市政府養護工程處近月改造、興建四座公園公廁，其中，中壢青塘園公廁導入無障礙性別友善如廁空間，環境採光通風，夜間還有浪漫燈飾照明，近日已經完工開放，堪稱五星級公廁。

市府養工處指出，去年下半年整修中壢區青塘園、青埔公十公園公廁，並興建桃園區中路兒二以及經國公一公園公廁，總經費1600萬元，目前都已完工啟用，中壢青塘園的公廁過去老舊狹窄，如今煥然一新，如廁環境精緻又舒適。

中壢青塘園公廁原本男、女廁比例為二比三，不符建築技術規則，改造後調整為男女廁比例一比三，並增加無障礙親子廁所、無障礙性別友善廁所各一座，同時更換洗手台，並加強公廁整體照明，環境採光通風，24小時皆開放使用。

養工處長劉軍希說，考量年長者及行動不便者需求，無障礙廁所空間加大，方便輪椅族迴轉，出入動線也無高低落差，另配置「觸控式電動橫移門」、「觸控廁座」、「緊急求助鈴」等設備，並增加鐵製扶手，以提高使用安全性。

為落實性別多元友善政策，中壢青塘園公廁在無障礙廁所，導入性別友善廁所概念，同時設置小便斗以及坐式馬桶，讓任何性別者都能安心自在如廁，也可望解決男女廁所空間配置比例不同，以及男女如廁時間比例不均勻等問題。