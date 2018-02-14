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五星級友善公廁 中壢青塘園亮相

2018-02-14 19:36聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為打破公廁髒亂狹小的刻板印象，桃園市政府養護工程處近月改造、興建四座公園公廁，其中，中壢青塘園公廁導入無障礙性別友善如廁空間，環境採光通風，夜間還有浪漫燈飾照明，近日已經完工開放，堪稱五星級公廁。

市府養工處指出，去年下半年整修中壢區青塘園、青埔公十公園公廁，並興建桃園區中路兒二以及經國公一公園公廁，總經費1600萬元，目前都已完工啟用，中壢青塘園的公廁過去老舊狹窄，如今煥然一新，如廁環境精緻又舒適。

中壢青塘園公廁原本男、女廁比例為二比三，不符建築技術規則，改造後調整為男女廁比例一比三，並增加無障礙親子廁所、無障礙性別友善廁所各一座，同時更換洗手台，並加強公廁整體照明，環境採光通風，24小時皆開放使用。

養工處長劉軍希說，考量年長者及行動不便者需求，無障礙廁所空間加大，方便輪椅族迴轉，出入動線也無高低落差，另配置「觸控式電動橫移門」、「觸控廁座」、「緊急求助鈴」等設備，並增加鐵製扶手，以提高使用安全性。

為落實性別多元友善政策，中壢青塘園公廁在無障礙廁所，導入性別友善廁所概念，同時設置小便斗以及坐式馬桶，讓任何性別者都能安心自在如廁，也可望解決男女廁所空間配置比例不同，以及男女如廁時間比例不均勻等問題。

劉軍希也提到，迎合親子如廁需求，新設的無障礙親子廁所內附設兒童安全座椅及嬰幼兒尿布檯等相關設備，另公廁為全天候開放，除了夜間增加燈飾照明，廁所辨識牌面採壓克力板設計，並有側光照明，同樣點亮夜間如廁環境。

中壢青塘園打造五星級公廁，無障礙廁所空間增大可供輪椅族迴轉，廁間出入通路採無高低...
中壢青塘園打造五星級公廁，無障礙廁所空間增大可供輪椅族迴轉，廁間出入通路採無高低差設計，另配置「觸控式電動橫移門」等設備。圖／市府提供
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中壢青塘園打造五星級公廁，男廁空間煥然一新，還有挑高採光。圖／市府提供
中壢青塘園打造五星級公廁，男廁空間煥然一新，還有挑高採光。圖／市府提供
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中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用...
中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用害怕。圖／市府提供
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中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用...
中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用害怕。圖／市府提供
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中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用...
中壢青塘園打造五星級公廁，不僅挑高採光通風好，還有燈飾增加照明，夜晚上廁所也不用害怕。圖／市府提供
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