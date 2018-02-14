吸金招財！價值300萬「超大金蟾蜍」 各地信眾搶拜

2018-02-14 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



迎新春拜金蟾蜍招財！位於桃園市八德區三清宮五路財神廟，除了著名的五路財神，還有全世界最大、5寸10尺高的「吸金大金蟾蜍」，讓信眾可以求財升官，每年初五迎財神更盛大舉行「小金蟾蜍回娘家」，信眾將家中小金蟾蜍請回宮，由武財神降駕加持，讓未來一整年財運滾滾。

三清宮住持邱妙真表示，歷史悠久的三清宮，主要信奉三清道祖、瑤池金母娘娘、濟公禪師、金蟾蜍、普天南境蔡仙姑、五路財神、天上聖母、關聖帝君、斗府星君、虎爺等，信中除了來拜財神，求財運，也會來問工作運勢、求正姻緣輾爛桃花，除為在地信仰中心，更有許多國外人士慕名前來參拜。

擁有「破世界紀錄」的超大金蟾蜍像，直接坐在三清宮門口，即便宮外也能看得一清二楚，邱妙真指出，金蟾蜍天性喜歡金銀財寶，對錢財感應特別靈，非常會挖掘財源，招引財氣，每天咬的十方財皆不相同，而宮也提供「小金蟾」讓信眾請回家坐鎮，每年初五再請小金蟾回娘家，和大金蟾一起受到財神加持，上千多隻「小金蟾部隊」的壯觀場面也相當吸睛。