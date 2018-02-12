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警便當費80元調高到100元 總統：維持體力的大事

鋪一條安全返鄉的路 尖石新樂大橋通車了

2018-02-12 18:22聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣尖石鄉新樂大橋會車困難，且長期受土石衝擊，大梁鋼筋裸露鏽蝕，相當危險。新竹縣府爭取中央計畫，執行橋梁改善作業，今天進行通車典禮，在地部落族人感動「終於安全了！」

趕在過年前，給民眾一條安全返鄉的路！新竹縣長邱鏡淳今天牽著尖石鄉新樂村耆老95歲阿婆許阿愛、87歲阿公朱錦昌，走過落成啟用的新樂大橋，見證歷史性的一刻，邱鏡淳直說，「以後部落族人安全回家的路將更直更寬廣。」

新竹縣府工務處說明，新樂大橋於民國70 年興建，當時橋寬僅4.8公尺，不符合雙向通行路寬5.5公尺的要件，橋上會車困難。加上，大梁鋼筋裸露鏽蝕且墩柱長期受土石衝擊，混凝土表面剝落狀況明顯，急須改善。

為此，新竹縣政府將此案納入104年到107年的生活圈道路交通系統建設計畫，藉由橋梁工程改建計畫推動，保障用路人安全。計畫總工程費9560 萬元，其中縣府自籌3000萬元，工程歷時一年多才完成。

今天通車典禮時，不少人直說「真的很安全」。原來兩側路肩區設置1.2公尺的標線型人行道，供新樂國小學童上下學使用。另外，橋梁鄰120縣道處採廣角喇叭口處理，增大往返車流駛入橋梁區段及行駛轉彎動線，增進車行及用路人之安全。

新竹縣府爭取中央計畫，執行橋梁改善作業，今天進行通車典禮。記者郭政芬／攝影
新竹縣府爭取中央計畫，執行橋梁改善作業，今天進行通車典禮。記者郭政芬／攝影
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新樂大橋兩側路肩區設置1.2公尺的標線型人行道，供新樂國小學童上下學使用。記者郭...
新樂大橋兩側路肩區設置1.2公尺的標線型人行道，供新樂國小學童上下學使用。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長邱鏡淳今天牽著尖石鄉新樂村耆老95歲阿婆許阿愛、87歲阿公朱錦昌，走過落...
新竹縣長邱鏡淳今天牽著尖石鄉新樂村耆老95歲阿婆許阿愛、87歲阿公朱錦昌，走過落成啟用的新樂大橋，見證歷史性的一刻。記者郭政芬／攝影
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邱鏡淳尖石鄉

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