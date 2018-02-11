竹市海景圖書館 轉型親子共讀空間

2018-02-11 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市圖書館鹽水分館位於鹽水公園內，鄰近海邊加上圖書館二樓即可眺望美麗海景，又被稱為「海景圖書館」。鹽水分館目前啟動館室內部裝修工程，打造穿透視覺的閱覽環境，文化局表示，改裝後的鹽水分館能成為大小朋友親子共讀的溫馨空間，工程預計5月底前完成。

鹽水分館成立於102年，座落西濱公路豎琴橋附近，設置於鹽水社區活動中心二樓，以南香山區居民為服務對象，是新竹市第5座公共圖書館，每年近8萬人次入館，鄰近內湖國小、大湖國小、南隘國小等，經常辦理遊戲繪本、趣味講座等親子活動，假日期間常見爸爸媽媽帶著孩子前來體驗閱讀樂趣，並親近週遭自然景致，堪稱香山區孩子們假日最喜愛的去處之一。

鹽水分館起初由在地熱心人士共同發起，定位為社區圖書室，因此空間格局以小型閱覽為主，運用實體牆進行隔間，導致館內空間零散難以妥善利用、管理不易，為提升閱讀品質，文化局表示，工程將規劃拆除所有隔間，打造穿透視覺的館室環境，透過不同造型、色系的擺設，塑造活力、趣味的多元空間感；並運用天花板、天窗及燈光，創造舒適且有朝氣的氛圍。

鹽水分館室內樓中樓設計相當別緻，二樓可取角度眺望遠處海邊，步行出館內更可欣賞海景與豎琴橋景觀，以「書戀鹽水．海天相伴」為分館特色之一，民眾暱稱「海景圖書館」，工程預計5月底前完成，將以嶄新風貌繼續服務大眾。