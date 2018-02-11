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竹市海景圖書館 轉型親子共讀空間

2018-02-11 17:29聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市圖書館鹽水分館位於鹽水公園內，鄰近海邊加上圖書館二樓即可眺望美麗海景，又被稱為「海景圖書館」。鹽水分館目前啟動館室內部裝修工程，打造穿透視覺的閱覽環境，文化局表示，改裝後的鹽水分館能成為大小朋友親子共讀的溫馨空間，工程預計5月底前完成。

鹽水分館成立於102年，座落西濱公路豎琴橋附近，設置於鹽水社區活動中心二樓，以南香山區居民為服務對象，是新竹市第5座公共圖書館，每年近8萬人次入館，鄰近內湖國小、大湖國小、南隘國小等，經常辦理遊戲繪本、趣味講座等親子活動，假日期間常見爸爸媽媽帶著孩子前來體驗閱讀樂趣，並親近週遭自然景致，堪稱香山區孩子們假日最喜愛的去處之一。

鹽水分館起初由在地熱心人士共同發起，定位為社區圖書室，因此空間格局以小型閱覽為主，運用實體牆進行隔間，導致館內空間零散難以妥善利用、管理不易，為提升閱讀品質，文化局表示，工程將規劃拆除所有隔間，打造穿透視覺的館室環境，透過不同造型、色系的擺設，塑造活力、趣味的多元空間感；並運用天花板、天窗及燈光，創造舒適且有朝氣的氛圍。

鹽水分館室內樓中樓設計相當別緻，二樓可取角度眺望遠處海邊，步行出館內更可欣賞海景與豎琴橋景觀，以「書戀鹽水．海天相伴」為分館特色之一，民眾暱稱「海景圖書館」，工程預計5月底前完成，將以嶄新風貌繼續服務大眾。

文化局表示，除了「海景圖書館」，新竹圖書館各有特色，像水源國小「故事農倉圖書館」、頂埔國小「紙圖書館」等，都成為學生喜愛的知識遊樂地。

新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／...
新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／新竹市府提供
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新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／...
新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／新竹市府提供
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新竹市圖書館鹽水分館鄰近海邊，有「海景圖書館」之稱。圖／新竹市府提供
新竹市圖書館鹽水分館鄰近海邊，有「海景圖書館」之稱。圖／新竹市府提供
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新竹市圖書館鹽水分館鄰近海邊，有「海景圖書館」之稱。圖／新竹市府提供
新竹市圖書館鹽水分館鄰近海邊，有「海景圖書館」之稱。圖／新竹市府提供
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新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／...
新竹市圖書館鹽水分館目前進行空間改造，打造穿透視覺的館室環境，預計5月完工。圖／新竹市府提供
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圖書館文化局親子

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