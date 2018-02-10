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超美原住民正妹 用愛送白米！

2018-02-10 16:33聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市原住民文化藝術協會理事長潘念恩，有感不少原住民多為清寒家庭，在春節前發起物資捐贈活動，受到乙連生物科技國際公司、蘭庭頂級燕窩公司響應支持，募得3千斤白米，今天發送。潘念恩的女兒更前來擔任志工，協助發送物資，一家人擁有深邃五官，長相甜美，也讓在場民眾直呼「人美心更美」。

今天，新竹市原住民文化藝術協會正式成立，並結合「白米捐贈」活動，送給低收入戶及弱勢民眾。現場有超吸睛的阿美族正妹姊妹潘瑀安、潘瑀桐，在現場協助送米，也讓在場民眾直呼「超暖心」。

潘瑀安擁有天使臉蛋，魔鬼身材，更有著善良愛心。她說，她剛接觸到新竹地區相關的社會福利工作，從中協助清寒民眾，並幫忙發送物資，在發送過程中，看到民眾獲得物資後感到滿足，心裡也很感動。

潘念恩說，新竹市原住民人口約4千多人，但散居在各區，平時交流機會少，有時遇到問題也不清楚要找誰幫忙。在新竹市政府協助成立「新竹市原住民文化藝術協會」，讓當地原住民能有平台交流，彼此互助，透過協會也能實際深入了解問題，並成為解決窗口。

潘念恩表示，現在有多數的原住民多為清寒家庭，她發起原住民物資捐贈，透過與企業乙連生物科技國際有限公司、及蘭庭頂級燕窩公司合作，共同捐出3千斤的白米，也在春節前夕溫暖大家原住民的心。

乙連生物科技國際有限公司董事長連千毅表示，原住民居住在新竹偏鄉，生活環境處於弱勢，大家有錢出錢、有力出力，協助他們，也在春節前夕讓弱勢的原住民家庭，感受社會的愛。

阿美族正妹潘瑀桐（右）與母親潘念恩（左），兩人都擁有深邃五官。記者郭宣彣／翻攝
阿美族正妹潘瑀桐（右）與母親潘念恩（左），兩人都擁有深邃五官。記者郭宣彣／翻攝
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潘念恩（左2）發起捐贈白米活動，女兒潘瑀安（左1）、潘瑀桐（右1）、潘瑀茹（右2...
潘念恩（左2）發起捐贈白米活動，女兒潘瑀安（左1）、潘瑀桐（右1）、潘瑀茹（右2）都來當志工，協助發送物資。記者郭宣彣／攝影
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阿美族正妹潘瑀桐，長相甜美。記者郭宣彣／翻攝
阿美族正妹潘瑀桐，長相甜美。記者郭宣彣／翻攝
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阿美族正妹姊妹潘瑀安（右）、潘瑀桐（左）長相超甜美。記者郭宣彣／翻攝
阿美族正妹姊妹潘瑀安（右）、潘瑀桐（左）長相超甜美。記者郭宣彣／翻攝
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新竹市原住民文化藝術協會發起捐贈物資活動，獲乙連生物科技國際有限公司、蘭庭頂級燕...
新竹市原住民文化藝術協會發起捐贈物資活動，獲乙連生物科技國際有限公司、蘭庭頂級燕窩公司響應支持。記者郭宣彣／攝影
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乙連生物科技國際有限公司董事長連千毅（左）捐贈白米。記者郭宣彣／攝影
乙連生物科技國際有限公司董事長連千毅（左）捐贈白米。記者郭宣彣／攝影
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潘念恩發起捐贈白米活動，女兒潘瑀安、潘瑀桐、潘瑀茹（右至左）都來當志工，協助發送...
潘念恩發起捐贈白米活動，女兒潘瑀安、潘瑀桐、潘瑀茹（右至左）都來當志工，協助發送物資。記者郭宣彣／攝影
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原住民春節阿美族

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