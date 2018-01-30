泰安鄉首見醫學博士 陳婉琳成勵志活教材

2018-01-30 22:01 中央社 苗栗縣30日電



苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚泰安鄉泰雅族首位醫學博士陳婉琳，43歲的她，外表亮麗，現從事海外緊急醫療服務。部落女孩在醫界闖出一片天，成為原鄉勵志活教材。

出身苗栗縣泰安鄉大興村的陳琬琳，小學就讀大湖鄉大南國小，畢業後即北上求學，完成崇光國中、北一女、台大醫學系學業，並取得台北醫學大學碩士及博士學位。

陳琬琳曾擔任台大醫院、羅東聖母醫院醫師及台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科總醫師，目前任職國際SOS緊急救援組織醫療總監、國際外科學院院士，也擔任衛福部空中轉診審核中心研究計畫審核醫師。

陳婉琳是泰安鄉泰雅族首位醫學博士，她的父親陳欽亮是泰安鄉大興村副頭目，哥哥及弟弟、妹妹也都是醫生，一門四傑在原鄉部落傳為美談。

陳琬琳指出，小時候生病，常需要務農的父母帶下山到鎮上看診，讓她體認到原鄉部落醫療資源的缺乏，長大習醫後，選擇投入神經外科，是因為當病人危急時，外科醫生的手就像是挽救生命的手，可以幫助別人，並且可以從中成長，得到成就感。

後來，她喜歡上飛行，進而接觸航空醫學，並開始從事海外緊急醫療服務，包括前行政院長唐飛、名模林志玲、藝人徐若瑄的父親都曾是她和醫護團隊的服務個案。

「從沒忘記我從哪裡來」陳婉琳說，儘管國小畢業後多在台北求學、打拚，但從未忘記故鄉苗栗泰安，特別感恩父母對子女教育的重視、栽培，以及昔日師長的照顧，願意對原鄉部落貢獻醫療專業。

苗栗縣長徐耀昌指出，陳琬琳的博士論文「遠距視訊在緊急醫療和居家照護的應用研究」，可以提供苗縣原鄉地區10個原住民文化健康站，以及泰安、南庄、獅潭3鄉衛生所遠距視訊科技知識應用，期待能縮短原鄉與都會醫療差距，照顧偏鄉鄉親。

陳婉琳今天由父親、兄長、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭等人陪同到縣府接受徐耀昌表揚。黃月娥說，陳婉琳是泰雅之光，更是原鄉勵志活教材，希望她的成就能夠鼓舞所有部落孩子，透過學習、教育，翻轉生命。（編輯：劉政權）