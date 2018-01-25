大開劇團苗北登場 男人幫召喚青春

2018-01-25 18:50 中央社 苗栗縣25日電



大開劇團劇作「男人幫.青春小鳥一去不回來」2月將在苗栗縣苗北演藝廳演出，全劇以90年代流行K歌串場，搭配詼諧舞台效果，邀民眾走入劇場，重返青春。

苗栗縣文化觀光局今天在縣府大廳舉行記者會，宣傳107年「樂藝風采」春季藝文系列節目「男人幫.青春小鳥一去不回來」舞台劇，苗栗縣長徐耀昌、行政院顧問陳文輝、文觀局長林彥甫、苗北藝文中心藝術總監吳博滿等人均出席宣傳記者會，共同推薦這部喜劇。

大開劇團編導宋易勳與劇中主角，在記者會中演出部分精彩片段，詮釋「6年級」男士從當年的「小鮮肉」到如今已成「五花肉」的各種恩怨情仇，逗趣KUSO的演出風格，另類剖析6、7年級男性的友情、愛情與人生觀。

「男人幫．青春小鳥一去不回來」在台中國家歌劇院演出曾創下2場席次完售記錄，劇情描述一群6年級男生，不禁歲月追趕，無法繼續享受青春的無厘頭，那就一起回憶當年勇，全劇透過90年代KTV流行歌曲串場，不少耳熟能詳的K歌及詼諧橋段，精采刻畫出生活的轉變。

林彥甫指出，在台中市以社區劇場起家的大開劇團，深耕中台灣20年，2005年至2016年連續獲選文化部國家扶植演藝團隊，「男人幫」系列為長期經營創作作品，繼「夜夜笙歌」、「百無禁忌」之後，這次推出「男人幫-青春小鳥一去不回來」以「男人說男人事」的概念，出賣男人所有的祕密，值得大家一起來回味。

宋易勳指出，因應在苗栗演出，演出背景設定在南庄客家聚落的KTV，其中有一位熟稔客語的演員，將以客語台詞來增加劇情多元性，並適時將客家音樂融入劇中，以貼近客家文化吸引更多觀眾親近表演藝術。

文觀局表示，「男人幫．青春小鳥一去不回來」將於2月24日晚間在苗北藝文中心演出，票價自新台幣300元至1000元不等，相關資訊可洽(037)612669苗北藝文中心或大開劇團（04）2358-6129。