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六和高中英語話劇團4連冠 捷運快閃宣導

2018-01-24 18:00聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，以「請記得讓座」為題，參加桃園市英語讀者劇場比賽得冠軍。今天他們到桃園機場捷運站內，進行比賽劇本快閃演出，宣導不只老弱殘疾，只要是有需求的人，都可使用博愛座，如果碰到更有需要的人，請記得讓座。

英語讀者劇場表演內容，以桃園機捷為故事背景，2名自詡為正義魔人的中學生，只要看到非老弱婦孺坐在博愛座，便會要求他們讓座。此舉卻忽略有些人，或許有隱性需求，例如身體很不舒服等原因，才使用博愛座，不能以貌取人，任何「有需求」的乘客，都是可以使用博愛座的。

學生在捷運站內，透過「請記得讓座（Please Yeild Your Seat）」話劇演出宣導，讓更多人知道，應該用愛去包容、尊重有需求的人，而不是單以外表、年紀，來區別誰可以使用博愛座。

在桃捷A12第一航廈站、A13第二航廈站快閃表演活動，同時延伸學校舉辦多年歲末「蘋果感恩節」及「蘋果感恩節粉絲專頁」活動，快閃結束時，舉辦「打卡」送「精美小禮」，讓更多人能具體感受到學生，想要傳達給大眾的精神。

六和高中國中部EEC英語菁英團隊，利用每週五晚間三節特色課程接受訓練。學校由外師搭配中師，以「全英語」進行肢體及發音咬字訓練。學生在優秀師資指導下，每週不停練習與調整，終於四連霸，都拿到第一名。

六和高中校長林繼生校長表示，六和高中國中部除了部定課程之外，還依據學生的專長及興趣，實施「特色選修課程」，包括數理組、語文組、資訊與機器人組、管弦樂組、美術與多媒設計組。

桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽...
桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽冠軍的「請記得讓座」，宣導使用博愛座觀念。記者張弘昌／攝影
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桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽...
桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽冠軍的「請記得讓座」，宣導使用博愛座觀念。記者張弘昌／攝影
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桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽冠軍的「請記得讓座」，宣導使用博愛座觀念。記者張弘昌／攝影
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桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽...
桃園市六和高中國中部EEC英語菁英團隊，今天移師到機場捷運站內，快閃演出獲話劇賽冠軍的「請記得讓座」，宣導使用博愛座觀念。記者張弘昌／攝影
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博愛座讓座機場捷運
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