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苗栗縣長徐耀昌換膝關節告假 休養至少6週

2018-01-22 16:30中央社 苗栗縣22日電

苗栗縣長徐耀昌上任來首次請病假，接受人工關節置換手術。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣長徐耀昌上任來首次請病假，接受人工關節置換手術。圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣長徐耀昌自16日以來沒有公開行程，縣府今天證實，縣長因接受人工關節換置手術，向縣府請了上任以來第一次病假，手術過程十分順利，但仍須休養至少6個星期。

徐耀昌上任來首次請病假，接受人工關節置換手術。縣府媒體事務中心今天發布新聞指出，縣長將待身體修養好後再衝刺縣政。

縣府指出，徐耀昌上任3年來光是座車就跑了逾23萬公里，105年中旬，在一次下鄉勘災途中，走到一半膝蓋突然隱隱作痛，當時縣府財政各項事務千頭萬緒，為避免耽擱縣政運作，仍忍痛硬撐，這一忍就忍了一年半。

去年底，立委陳超明前往立法院開會不慎扭傷筋骨，治療期間只能坐輪椅代步，才讓徐耀昌下決心徹底根治腳疾；不過，醫師評估徐耀昌忍著左膝疼痛的時間太長，右腳長期加重負擔，膝關節出現發炎症狀，趁著這一次同步進行清創治療，術後雙膝至少必須休養6星期，行走也得使用輔助器，以確保復原狀況良好。

徐耀昌目前已從醫院返家，他指出，從政20餘年，幾乎走遍苗栗縣每一條道路，擔任縣長3年多來，努力讓縣政重新步上軌道，各項重大計畫持續推動，如今稍停下腳步，讓雙腳休息，「是為了走更長遠的道路、為苗栗縣政衝刺」，他也以自身經驗提醒縣民，有小病痛不要強忍，應儘早就醫。

徐耀昌手術陳超明
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