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水墨創作悼離世母親 她獲全國學生美術賽特優

2018-01-15 12:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

詹亦仙與得獎的作品「亡。絕」。圖／新竹市府提供
詹亦仙與得獎的作品「亡。絕」。圖／新竹市府提供
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新竹市在全國學生美術比賽成績亮眼，建華國中九年級學生詹亦仙以繪畫抒發對母親離世的不捨，畫作「亡。絕」內心情感躍然紙上、令人動容，獲得美術組水墨特優；邱宇婕的作品「昔日風華」描繪淡水夕陽海景與桌上靜物，細膩的筆法讓她獲得西畫類特優殊榮。

「美術控」詹亦仙談起畫總是眉飛色舞、神采奕奕，她說，母親是她繪畫的啟蒙導師，從4歲起牽著她小小的手，在畫紙勾勒不同的世界，即便很早就展現優秀的繪畫天分，也曾經遭遇挫折，甚至還曾因畫作太優秀，被競賽評審質疑不符合年齡、遭到淘汰，讓她一度放棄畫畫，把自己封閉起來。在媽媽不斷鼓勵下，才讓她重拾畫筆，繼續創作的旅程。

數月前，被詹亦仙視為精神支柱的媽媽因病離世，她雖然悲傷不捨，但為了不辜負媽媽的期許，仍然勤耕畫筆，透過創作抒發內心情緒，她將本次得獎畫作命名為「亡。絕」，以群鳥受困網子中，拼命掙脫求生畫面為構圖，表達內心悲痛卻努力作畫，希望媽媽在天上看到她的獲獎能感到開心。

得知作品在全國8800件作品脫穎而出時，詹亦仙第一個想法便是和天上的媽媽分享，並立志將堅持繪畫的道路，成為媽媽的驕傲。

邱宇婕3年前考進建華國中美術班時，在美術班多元術科薰陶下，終於感受藝術之美，透過老師耐心的指導、同儕相互鼓勵的氛圍和家長支持，逐步建立對繪畫的興趣和自信，得獎畫作「昔日風華」描繪淡水夕陽海景與桌上靜物，細膩的筆法讓她獲得西畫類特優殊榮。

建華國中校長黃信騰說，建華國中美術班自74年設班以來，堅強的教師陣容是最強力的後盾，除了在校內教授專業課程，「我們要發掘每位孩子的獨特性」，他強調，帶領孩子走入社區，體驗歷史美學，培養敏銳的觀察眼光，是重要的。

邱宇婕與得獎作品「昔日風華」。圖／新竹市府提供
邱宇婕與得獎作品「昔日風華」。圖／新竹市府提供
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詹亦仙平日上課作畫的情形。圖／新竹市府提供
詹亦仙平日上課作畫的情形。圖／新竹市府提供
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