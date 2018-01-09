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影／對抗濕冷寒流 醫院示範居家暖身法

2018-01-09 08:01聯合報 記者張弘昌╱即時報導

入冬最強濕冷寒流到來，桃園壢新醫院提醒長輩朋友和心血管疾病三高患者（高血壓、高血脂、糖尿病），應留意低溫。壢新醫院中醫科與運動醫學中心，特別規劃簡易「3招居家速效暖身法」，讓民眾在家做好保暖工作。

桃園市壢新醫院中醫科主任陳宗政指出，頭頸、四肢和腹部，是冬季保暖重點，建議民眾不妨試試穴位按壓、溫熱食補、足浴，不必花大錢，就可以有很好的效果。

頭頸部可以戴帽子和圍巾保暖，或是揉按百會（頭頂正中央）、風池（脖子後方枕骨下兩側凹陷處）、天柱（平行於風池穴之頸後突出肌肉處）、曲池（手肘大拇指側橫紋頂端）4個穴位。

每個穴位揉按半分鐘，反覆3至5次。民眾因寒冷緊縮身體，久而久之容易造成全身緊繃，影響血液循環。按壓百會、風池、天柱、曲池穴位，可以紓緩頭部到肩膀的僵硬情況，讓全身暖和。

四肢末梢循環較差，容易手腳冰冷，可以按壓手指頭和腳趾頭的月牙兩側（指甲根部白色區塊為月牙），每處以拇指和食指捏壓10至15秒，重覆3至5次。按壓同時旋轉指頭，效果更佳。陳宗政說，每個指頭都是經脈的出口，按壓刺激指頭穴位，可以促進陰陽交會，改善末梢靜脈循環。

桃園市壢新醫院中醫科主任陳宗政說明，冬季暖身穴位按壓，可達到頭頸、四肢和腹部的保...
桃園市壢新醫院中醫科主任陳宗政說明，冬季暖身穴位按壓，可達到頭頸、四肢和腹部的保暖效果。圖／壢新醫院提供
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天氣寒冷不只直接影響上呼吸道與心血管疾病，久坐和久臥也容易造成腸胃脹氣、抽搐、消化不良等不適。烹調時加入肉桂、茴香、生薑（老薑）、花椒、桂圓、黑糖等溫熱食材，提升口感與食慾，也有助暖和身體。陳宗政建議，藥膳進補需視個人體質而異，最好由中醫師診斷開立處方，相對安全又有效。

天冷泡澡有助暖和身體，「足浴」簡易且同樣有功效。陳宗政表示，足浴水量泡至腳踝以上高度，浸泡大約15分鐘，水溫不宜太燙，比體溫高一些即可，太熱反而會影響睡眠。

可以在水裡添加艾草、艾絨，也可搭配老薑、肉桂、當歸、紅花，具有溫陽通經絡效果。先以鍋子盛水煮沸，再加入藥材，轉小火悶煮15分鐘，即可使用。

壢新醫院聯新運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範，高抬腳原地跑步、深蹲坐椅、左右側移跳躍，3招「速效暖身運動」。杜婉瑜說，讓身體快速暖和，就是要讓心跳加快，增強心肺功能。

她表示，做動作時要儘量讓心跳達到每分鐘130下，也就是微喘但還是可以講話、有點出汗。一個動作30秒，之後休息30秒，再進行下個動作，3個動作做完再重複3個動作，做3至5次。

壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜，示範高抬腳原地跑步，速效暖身運動。圖／壢新...
壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜，示範高抬腳原地跑步，速效暖身運動。圖／壢新醫院提供
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「高抬腳原地跑步」動作要領，是原地跑步時，膝蓋抬高至90度垂直，手擺動抬高；如要強化難度，可以增加手肘擺動高度。「左右側移跳躍」是左右跳躍時膝蓋抬高呈90度直角，手往上擺動；難度增加可以加快跳躍速度、高舉整個手臂。

壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範左右側移跳躍，速效暖身運動。圖／壢新醫院...
壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範左右側移跳躍，速效暖身運動。圖／壢新醫院提供
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「深蹲坐椅」先找高度在小腿附近的硬板椅子，腳跟到椅子大約1個腳掌距離，深蹲時上半身前傾打直（不是和地面垂直），膝蓋在腳尖的正上方，保持屁股碰觸到椅子的姿勢（不可坐下）；強化難度則可以找高度更低的椅子。

壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範深蹲坐椅，速效暖身運動。圖／壢新醫院提供
壢新醫院運動醫學中心物理治療師杜婉瑜示範深蹲坐椅，速效暖身運動。圖／壢新醫院提供
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保暖中醫心血管疾病
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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