盧映竹勇闖現代舞壇受注目 卻為2100美元旅費發愁

2018-01-07 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市鄉下女生盧映竹勇闖歐洲現代舞壇，曾兩度挑戰全裸演出，獨立創作「φ」獨舞去年巡迴歐洲4次，也受到注目，今年再獲美國麻諸塞州Earthdance邀請E|MERGE藝術駐村2星期，全球僅有20名藝術家名額，得來不容易，她卻為2千多美元費用發愁不能成行。

阮囊羞澀盧映竹不以為意，盧映竹教英文、翻譯英文，還教舞賺錢，她說，2015、16年在英國攻讀倫敦舞蹈創意實踐與舞蹈專業實踐碩士時，必須自己下廚煮飯，每2個月換租住處，她也接受是生命的一部分，包括曾為上班族生活一樣，增加靈魂厚度，回歸身體讓舞蹈自由，同時內心是喜悅的。

33歲盧映竹是苗栗市建功國小舞蹈班校友，但因學業成績好， 順理成章一路讀到國立成功大學創意產業設計研究所品牌行銷組碩士，畢業後也有不錯穩定收入的工作，但偶而接觸舞蹈，發現身體記憶還是有舞蹈，14年後她重拾舞蹈，考上國立台北藝術大學教育組研究所。

她雖是教育組，不僅在理論，各種舞蹈課程她都去上課，2014年代表台藝大參與大陸北京跨藝，因緣聚會認識英國編舞呈現的是「6個不同唯一的人」，當時她似懂非懂，後來開啟她對舞蹈看法，原來舞蹈不一定在於高超技巧，靈魂厚度也是重要的。

盧映竹台藝大研究所沒有畢業，申請到英國攻取第2個碩士學位，就讀期間2015年底她創作φ，隔年她與一些舞蹈藝術家合作「A Song To…」舞碼，先後在挪威、丹麥演出，舞者都是全裸，她發現皮膚就是服裝，每個人都不一樣，不受框架自由奔放，才能回歸身體本質。