桃市桃鶯路遇水就淹 市府整治東門溪拆30年違建

2018-01-07 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市桃鶯路口因東門溪排水功能不良，每逢豪大雨必淹水，市府共編列近1.7億元整治東門溪，而東門溪橫跨桃園和新北，交界處有4棟30年違規建築佔據河床，為順利整治東門溪，新北、桃園市府水務局共同合作拆除違建，預計今年4月完成整治工程。

桃園市水務局長劉振宇表示，市府花費經費1.3億元進行「桃林鐵路雨水下水道工程」分洪，去年再編列1000萬元，進行「東門溪支流大灣溝桃鶯路過路箱涵斷面改善工程」，並投入2800萬，改善420公尺的東門溪桃鶯路上游護岸。

他說，由於東門溪橫跨桃園和新北，市府與新北市府召開多次平台會議，協調東門溪桃鶯路瓶頸改善事宜，分頭進行改善工程，新北市前年與去年已先後拆除阻水攔水設施、違建拆除作業。

另外，佔用水利地加蓋的4棟磚造違規建築，經查占用時間達30年，目前協調屋主都已搬離，市府也著手進行拆除作業，預估2月10日以前會完成，未來整治工作可改善