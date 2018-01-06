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官學合作 桃市出版全國公部門第一本「醫護客語」

2018-01-06 18:24聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府客家事務局創全國公部門先例，與新生醫護管理專科學校老師劉醇鑫、林淑貞合作，編寫「醫護客語」還辦新書法表會，內容包括醫護現場常需用的詞彙及會話，同時表現營造客語友善環境的重要。

「醫護客語」教材封面有電子書的QR Code，任何人都可以透過手機或平板電腦來閱讀，電子書還配有四縣腔、海陸腔的發音，可讓閱聽人更容易習得，可以說是一本非常實用且方便的客語教材，即日起在國家書店及五南文化廣場販售，也可以透過國家網路書店訂購。

「你哪位感覺毋鬆爽？」、「頭那該位會痛？」客家局表示醫護客語教材針對實際需要來撰寫，雖然有不少醫護專業用詞，但大部分都是生活常用語，實用與專業語兼顧，不但可供相關科、系教學，作為醫療院所、一般人學習客語的教材也很管用。

客家局長蔣絜安說，已通過的客家基本法修正案主要是將客語訂為國家語言之一，盼透過法制面創建客語生活友善環境，使客語發展永續傳承。

新生醫專校長許秀月指出，客家事務局協助編排、美化教材、校對並付梓出版，顯示市府營造客語友善環境的決心，希望新生醫專可以持續與客家事務局進行官學合作，讓客家語言文化扎根傳承。

新生醫專學生在「醫護客語」新書發表會上演出醫護人員以客語和民眾溝通，展現友善客語...
新生醫專學生在「醫護客語」新書發表會上演出醫護人員以客語和民眾溝通，展現友善客語環境的重要。記者鄭國樑／攝影
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「醫護客語」有電子書還配有四縣腔、海陸腔的發音。記者鄭國樑／攝影
「醫護客語」有電子書還配有四縣腔、海陸腔的發音。記者鄭國樑／攝影
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客家事務局和新生醫護管理專科學校共同出版「醫護客語」並辦新書宣傳活動。圖／桃園市...
客家事務局和新生醫護管理專科學校共同出版「醫護客語」並辦新書宣傳活動。圖／桃園市客家事務局提供
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