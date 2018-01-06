官學合作 桃市出版全國公部門第一本「醫護客語」

2018-01-06 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局創全國公部門先例，與新生醫護管理專科學校老師劉醇鑫、林淑貞合作，編寫「醫護客語」還辦新書法表會，內容包括醫護現場常需用的詞彙及會話，同時表現營造客語友善環境的重要。

「醫護客語」教材封面有電子書的QR Code，任何人都可以透過手機或平板電腦來閱讀，電子書還配有四縣腔、海陸腔的發音，可讓閱聽人更容易習得，可以說是一本非常實用且方便的客語教材，即日起在國家書店及五南文化廣場販售，也可以透過國家網路書店訂購。

「你哪位感覺毋鬆爽？」、「頭那該位會痛？」客家局表示醫護客語教材針對實際需要來撰寫，雖然有不少醫護專業用詞，但大部分都是生活常用語，實用與專業語兼顧，不但可供相關科、系教學，作為醫療院所、一般人學習客語的教材也很管用。

客家局長蔣絜安說，已通過的客家基本法修正案主要是將客語訂為國家語言之一，盼透過法制面創建客語生活友善環境，使客語發展永續傳承。