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北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

「別人拓路砍樹 我們縮路種樹」造橋規畫綠色廊道

2018-01-05 17:44聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮、頭份市至苗栗市的尖苗公路，其中香格里拉樂園前的路段彎道多，公路總局幾年前另闢截彎取直路段取代後，舊路段車流量已銳減，造橋鄉公所相中這條舊路，規畫「綠色生態景觀廊道」，希望將4線道縮為2線道，另闢自行車道及人行道，並植栽不同的開花樹種讓四季都有不同美景，這項計畫提報前瞻計畫，獲中央肯定和支持，可望近日內核定執行。

造橋鄉長黃純德指出，尖苗公路(台13甲線)全長15公里，北起竹南、南至苗栗，因連接竹南、頭份、造橋、苗栗，尖峰時段車流量大，但冠軍磁磚到豐湖國小路段有10處彎道，往年車禍頻傳，103年10月截彎取直的新路段通車後，目前舊路段車流稀少，使用率大幅降低。

黃純德說，鄉公所希望利用舊路段打造「綠色生態廊道」，讓這條舊路也能充分發揮效益，變身成為休憩、賞景的好去處，造橋鄉位於竹南、頭份及苗栗等城鎮的中間地帶，可成為這些大城鎮的後花園，並吸引各地遊客。

「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹！」黃純德說，綠色生態景觀廊道計畫每400公尺栽種不同的開花樹種，讓春、春、秋、冬都有不同景致，目前樹種還未選定；另外現有4線道將縮減為2線混合車道，並增設自行車道，可連結造橋山線鐵路舊隧道的自行車道系統，路旁並增設人行道及綠帶，未來可提供假日市集運用。

造橋鄉公所將計畫提報爭取中央的前瞻計畫，運用「舊路」規畫生態廊道的構想相當特殊，獲得中央高度肯定和支持，還主動建議鄉公所增加經費規模，希望完全後成為示範，全案可望近期內獲核定。

鄉公所建設課表示，全案爭取中央4000萬元補助，地方配合款480萬元，核定後，希望今年底完成相關作業並施工。

尖苗公路(台13甲線)苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園一帶1.6公里長舊路段，造橋鄉公所...
尖苗公路(台13甲線)苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園一帶1.6公里長舊路段，造橋鄉公所爭取開闢綠色生態景觀廊道。記者胡蓬生／攝影
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造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗栗市國華路台灣欒樹開花...
造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗栗市國華路台灣欒樹開花時的景致。圖／報系資料照
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造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗26線道路的櫻花盛開。...
造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗26線道路的櫻花盛開。圖／報系資料照
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造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗栗縣台6線「黃金小鎮」...
造橋鄉公所盼打造四季都有花開景觀的「綠色生態廊道」，圖為苗栗縣台6線「黃金小鎮」路段的阿勃勒開花美景。圖／報系資料照
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