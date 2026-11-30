選戰落幕，民進黨蘇巧慧未能翻轉新北，她透露前一晚有落「一滴淚」，擦乾淚仍會繼續向前，車掃過程支持者沿街送暖，讓蘇紅了眼眶頻拭淚。被問到是否四年後再戰一次？她表示「未來的事就交給未來來說吧」，她開心看到新北隊席次有成長，尤其土樹三鶯隊、新莊全壘打，新人順利當選，整體新北隊席次增加，讓身為隊長的她感欣慰。

蘇巧慧以一○五萬票惜敗，昨從樹林區出發，展開馬拉松式感恩謝票大車掃，上午走遍樹林、鶯歌、新莊西盛、土城、三峽，下午再從新莊出發，前往五股、泰山、林口、蘆洲、三重，晚間再到板橋、中和、永和。

蘇透露，前總統蔡英文開票後第一時間有到競總為她加油，勉勵她只要努力過，就會離夢想愈來愈近。蘇表示，她仍是新北立委，也是新北隊隊長，新北隊全體成員會繼續為這座城市努力，匯聚更多人、更多力量，讓有潛力的新北發光發亮。

不少支持者難過落淚，蘇巧慧也向支持者喊話，網路上很多小水獺看起來很傷心，「偷偷跟大家分享，水獺媽媽也有流一滴眼淚啦」，傷心、難過時候，哭哭是可以被允許的，哭完之後要知道，這個哭哭代表自己真的有努力過，且努力不會白費。

下午車隊掃街從新莊體育館出發，副總統蕭美琴現身車掃起點打氣。蘇巧慧坦言選舉結果與她預期不同，對新北的期許和夢想不會改變，台灣民主比賽永遠不會有結束的一天，戰鬥永遠都會繼續。

蕭美琴盛讚蘇巧慧是勇敢的戰士，期盼支持者也要保持堅強，用溫暖力量陪伴蘇巧慧走下去。