新北市消防局板橋中隊「高階救護機動支援隊」，獲台灣急診醫學會EMS金梧桐獎團體獎，肯定團隊在緊急醫療救護、教育訓練及品質管理的貢獻，今天在台中市中山醫學大學受獎。

新北市政府消防局今天發布新聞表示，台灣急診醫學會「EMS（緊急醫療救護）金梧桐獎」由消防、交通、國軍及醫療等單位提名，再由緊急醫療救護委員會就政策企劃、教育訓練、研究創新及區域影響等面向審查，表揚緊急醫療救護領域表現卓越的團隊。

消防局表示，為提升急救效能，第一救災救護大隊板橋中隊於民國109年11月20日成立高階救護機動支援隊（EMTP-plus），成員由資深高級救護技術員（EMTP-S）及高級救護技術員指導員（EMTP-I）組成，負責處理到院前心肺功能停止（OHCA）、多重傷患、嚴重創傷及抽搐等危急案件。

團隊平時也投入教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，協助各分隊落實防護裝備穿脫及消毒流程；疫情後持續精進高階救護與訓練，提升OHCA康復出院率及救護品質。

消防局長陳崇岳表示，消防局身為緊急醫療救護系統第一線執行單位，持續投入資源提升服務品質。獲得金梧桐獎是對團隊專業能力的肯定，未來將持續創新精進，整合醫療資源，提升緊急救護效能，守護市民生命安全。