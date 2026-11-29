2026九合一選舉昨（28）日落幕，新北市土城區平和里長選舉竟以1票之差分出勝負！候選人林芊蕙拿下1813票，對手戴文龍則獲得1812票，開票結果引發在地居民熱議，不少網友直呼應該重新計票，也有人開玩笑說「會不會同時出現雙里長」。

臉書社團「我是土城人土城Life」管理員昨日晚間分享中選會開票結果截圖，並寫下「只差一票！」根據開票資料，平和里此次共有2名候選人角逐里長寶座，全里4個投票所均已完成開票，兩人合計獲得3625張有效票，最終由林芊蕙以1票之差勝出。

極小的票數差距讓不少網友好奇是否會重新計票，紛紛留言「差一票，這一定要驗票」、「這絕對要驗票吧」、「這肯定要驗票」、「這個里的人數也蠻多的」；也有在地居民對選舉結果表達不同看法，表示「終於換別人做看看」、「終於換人了」，另有人分享自家里長選舉的情況，笑稱「我們里長只要1票就能當選～這太遜了」。

事實上，本屆選舉也有兩場縣長選戰以不到400票的差距分出勝負。花蓮縣長選舉由國民黨游淑貞以357票之差勝過無黨籍張峻；雲林縣長選舉則由民進黨劉建國以173票之差擊敗國民黨張嘉郡，兩名落選候選人均已表態將聲請重新計票。

不過，里長選舉即使僅差1票，也無法直接適用《公職人員選舉罷免法》第69條的重新計票規定。該條文所訂的有效票數千分之3門檻，適用於立法委員、直轄市長及縣市長選舉，並未涵蓋村里長選舉。若候選人對里長選舉結果有異議，仍須視具體情況循選舉訴訟等法律程序處理。