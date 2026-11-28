新北市原住民自治區烏來區長選舉結果陸續出爐，由警職退休的施俊雄於今晚8時自行宣布自行當選。施俊雄向一路支持的鄉親致上誠摯感謝，強調這份勝選代表烏來鄉親對改變的期待與對未來的託付，並宣示無論選民投票意向為何，自12月25日就任起，他都將成為全體烏來人的區長，以謙卑、清廉、勤政、負責的態度推動各項建設。

施俊雄表示，能夠獲得鄉親肯定，要感謝長輩的疼惜、中生代的支持、年輕朋友的陪伴，以及每一位給予鼓勵與肯定的居民。他認為，烏來的改變不能只靠單一個人力量，未來需要區公所、代表會、各里部落與全體鄉親攜手同行，凝聚團結能量，一起打造更幸福、更有希望、更值得驕傲的烏來。

在民生與社福政策方面，施俊雄提出照顧每個家庭的主張，未來將致力完善長者照顧、幼兒托育與弱勢家庭支持體系，並落實公平照顧每個部落的理念，做到福利不分族群、建設不分鄰里，讓烏來各個角落都能看見實質進步，使每位居民都能感受到安心與溫暖。

針對在地交通與生活機能，施俊雄指出，將積極爭取849公車尖峰時段增班至烏來部落全家，同時推動行動加油服務與幸福無礙交通，設法解決居民日常通勤與生活上的不便，讓大家無論出門往返或是在地生活都能更加順暢便利。

在觀光產業與青年發展上，施俊雄規劃活化烏來在地溫泉資源，打造溫泉步道公園，並改善吊橋與周邊景觀，藉此帶動地方觀光與產業發展。同時，他也重視青年的未來，將透過支持青年發展、人才培育與創造就業機會，吸引年輕人願意留在烏來、回到烏來打拚。

施俊雄強調，未來四年他會用行動代替口號，用具體成果回應鄉親期待，從民生需求出發一步步落實政見，絕不辜負大家賦予的這份信任。最後，他再次感恩所有鄉親相挺，表示自己會繼續用真心守護烏來，與大家共同迎向改變烏來的新起點。