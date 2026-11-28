有網友稍早在threads上發文稱，「求救，請小水滴幫忙，請大家趕快到投票所，開始監督選務人員，我這邊投票所有狀況，有人假借選務人員之名協助幫忙投票，還在投票所內講號碼，很誇張，我們已經多次制止，但他一犯再犯，我在松山區」。對此，北市警松山分局回應，該網友所指的投開票所未有相關類似民眾反映情況，目前開票秩序也正常，無人聚集。

該網友隨後在貼文留言補充，是0677投開票所有上述問題，松山警方獲悉立刻查證，指今天下午3時許獲悉，有民眾稱松山區投票所有選務人員協助民眾投票情形，隨即派員向現場選務人員進行瞭解。

經查前開投票所的執勤警衛人員，均未接獲亦或發現有民眾反映上述情形，目前開票現場秩序正常，未有群眾聚集情事。

松山分局呼籲將持續了解相關情形，民眾如於投票現場發現任何異常狀況，請立即向現場選務人員或執勤員警反映，警方將依法妥適處置。