舒適的深秋正是全家大小走出戶外親近自然的大好時節。坐落於新莊重劃區內的頭前運動公園，擁有廣大近3.5公頃的遼闊綠地與生態池，隨著季節更迭，園區的落羽松，也悄悄換上了淡淡的秋裝。頭前運動公園為新莊市區難得的「都市綠洲」，具備極為豐富的自然生態，池塘邊隨處可見烏龜成群棲息曬著暖陽；不必碰運氣，也能近距離欣賞體型碩大的夜鷺身影。動靜皆宜的自然生態景觀正適合民眾邊散步邊拍照，親子踏青的秋遊首選。

公園內最吸引小朋友目光的，莫過於兼具視覺趣味與冒險挑戰的特色遊戲場。遊戲場以「漫步森林冒險島」為設計主題，有最具人氣的三層樓高「樹梢觀察站」旋轉溜滑梯，讓小朋友化身小松鼠般在森林裡穿梭，沿著環形通道攀爬登高眺望再滑下，豐富又刺激！園內特別設計可堆沙、挖掘、堆疊等創作的多功能沙坑平台，培養小朋友手眼協調能力，以及結合地形設計的原木跳樁、平衡木及平衡橋等體能訓練設施，讓大朋友盡情在高低變化的設施中挑戰過關樂趣，滿足不同年齡層孩童的體能訓練與感官體驗。遊戲場周邊貼心設置無障礙通道與家長休息椅，讓家長在舒適的戶外欣賞綠意盎然的池塘秋色，享受愜意的親子共樂時光。

新北市景觀處處長林俊德表示，在市長大力支持及積極投入改善經費下，景觀處全力推動公園全齡化與特色共融遊戲場改善，截至目前已翻新及優化268座特色共融公園，數量居全國之冠，為市民打造友善、活力且兼具休憩與遊憩功能的優質空間。

林處長指出，景觀處致力於將每座公園塑造為社區獨具特色的「公園品牌」，頭前運動公園結合綠美化景觀、自然生態復育及共融遊具，更是公園特色營造的優良典範。秋高氣爽正是出遊好時節，歡迎市民攜家帶眷走訪頭前運動公園，享受自然景致與遊戲樂趣，一起「來新北玩公園」，共度愉快時光。

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