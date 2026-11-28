「2026新北耶誕市集X亞洲電子競技公開賽」將於11月27日至29日，每日上午11時至晚間9時在板橋市民廣場熱鬧登場！今年活動集結超過100家特色店家，涵蓋「節慶美食」、「特色伴手禮」及「生活文創」三大主題，並結合亞洲電子競技公開賽，帶來精彩電競賽事、趣味互動體驗及多項好禮活動，邀請民眾一同逛市集、看賽事、拿好禮，感受充滿熱血與歡樂的耶誕氛圍。

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉表示，新北歡樂耶誕城是市民及國內外旅客每年引頸期盼的城市盛事，市府透過舉辦耶誕市集，串聯在地店家、特色品牌及多元產業，不僅讓民眾感受濃厚的節慶氛圍，也為業者提供商品展售及品牌曝光的機會。今年新北耶誕市集更結合亞洲電子競技公開賽，帶來《特戰英豪》、《英雄聯盟》兩大熱門遊戲及電競主題互動體驗，邀請民眾走進耶誕市集，感受節慶歡樂與電競熱血交織的獨特魅力。

經發局表示，今年市集集結特色美食、伴手禮及生活文創等多元店家，活動期間更推出「消費滿千送百」優惠，民眾於市集累計消費滿新臺幣1,000元，憑消費憑證即可至服務台兌換100元市集抵用券，三天限量500份，送完為止。此外，抵用券兌換完，還有「好禮扭一扭」活動，有機會將市集特色商品帶回家，讓大家逛市集、享優惠，還能把驚喜好禮帶回家。每日下午1點及3點還有聖誕老人驚喜現身，發送小禮物給現場的小朋友，讓民眾在欣賞精彩賽事之餘，也能感受濃厚的耶誕節慶氛圍。

「2026亞洲電子競技公開賽」以《英雄聯盟》及《特戰英豪》兩大熱門遊戲為競賽項目，總獎金超過新臺幣20萬元，吸引國內外玩家踴躍參與，報名人次逾千人。總決賽將結合耶誕市集於11月28日至29日在新北市市民廣場登場，現場除有精彩電競賽事外，亦規劃ACGE攤位及闖關換好禮、Cosplay扮裝換禮、拍照打卡抽獎及手機互動遊戲等活動，邀請民眾親臨現場觀賽及參與體驗活動一同感受ACGE多元文化。

最後優惠再加碼！活動期間推出新北行動支付限量優惠，凡具備「我的新北市APP」會員資格，並完成活動指定任務後，即可獲得100元優惠券，11月27日首場送出「2026新北耶誕市集優惠券」，11月28日第二場則推出「湳雅、新興夜市優惠券」，每人每場次限領1次。

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