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北市動物園「企鵝走路趣」 12月再辦3天
台北市立動物園今天表示，19日首次辦理「企鵝走路趣」活動，獲得遊客迴響，規劃12月3日、17日、29日再舉辦3天活動，每天限額160人，分2場次各80人參與。
台北市立動物園透過新聞稿表示，19日首辦「企鵝走路趣」，吸引眾多遊客爭相目睹黑腳企鵝走在遊客步道上的可愛身影，為此，動物園規劃12月再次辦理「黑腳企鵝保母講古Keeper’s Talk&企鵝走路趣」活動3天。
動物園說，這3天包含12月3日、17日及29日，因活動場地空間有限，「活動日」僅提供前160名遊客分場次進入企鵝館保母講古活動場，每天2場次，包含上午9時30分到9時45分、上午9時45分到10時，各80人。
動物園提醒遊客，購票入園後至「溫帶動物區企鵝館入口」排隊領取入場貼紙，當日憑「活動日」指定貼紙排隊入場，不開放事先預約。
動物園說明，參照國外動物園作法，讓黑腳企鵝外出散步，主要是提供企鵝行為豐富化的機會，減少長時間站立不動來促進足部健康，但除了事前會進行環境消毒，以及引導企鵝熟悉出入口、行走路線及周遭環境的「減敏訓練」等工作，當天仍要尊重企鵝的自主意願。
此外，動物園表示，戶外活動現場氣溫若在攝氏24度以上，為保障來自溫帶氣候的黑腳企鵝福祉，將改在室內活動場餵食，由保育員在參觀區域進行企鵝食魚解說活動。
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