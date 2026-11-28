新北市平溪區十分車站附近，日前有1隻貓竟困在店家鐵捲門上方電捲箱內，動保處獲報趕往營救，協商破壞電捲箱移開1小塊金屬面板，順利救出貓咪免除被鐵捲門奪命的危機。貓咪獲救之後只是伸個懶腰，若無其事悠哉走動。

民眾是到平溪放天燈時，意外聽見商店大門上方傳出微弱喵喵聲，連忙通知店家查看隨即通報動保處求援。瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，當天派員到達現場，確認貓咪受困在鐵捲門上方電捲箱內動彈不得、處境相當危險。環視箱體四周並無出入口，推測應有縫隙未密封，導致貓鑽入受困。

為避免鐵捲門啟動或環境聲響驚嚇到貓造成二次傷害，先請店家切勿操作鐵捲門並安撫貓咪情緒，仔細評估電捲箱內部與捲軸周邊空間位置後，小心翼翼拆開一小片金屬面板讓貓探出頭，再慢慢協助脫困。

報案人朱小姐說，這隻貓常在天花板上活動，推測是不小心鑽入電捲門箱的縫隙受困，感謝動保處即刻派員救援，貓咪雖然受到驚嚇，所幸並無明顯外傷，一回到地面伸個懶腰，又開始生龍活虎。

新北市動保處指出，冬天戶外氣溫低，常見動物躲藏在汽車前輪上方、引擎蓋內等等較溫暖的地方，民眾在啟動設備前不妨多留意周遭動靜，查看是否有動物躲藏在內。若在路上發現有動物受困或需要協助，請保持冷靜並立即撥打 1959 動物保護專線，或新北市動保處24小時救援專線02-29596353。

貓咪受困在鐵捲門電捲箱內，身體卡在卷軸縫隙動彈不得，喵喵叫求援。圖／新北市動保處提供

貓咪獲救之後只是伸個懶腰，又開始生龍活虎，若無其事悠哉走動。圖／新北市動保處提供