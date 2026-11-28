台北市艋舺青山王宮遶境活動自今天起至30日登場，北市警方指出，遶境隊伍明晚將於台北天后宮前進行衝轎儀式，為維護周邊車流和遶境隊伍秩序，成都路明晚將階段性交通管制。

台北市警察局萬華分局透過新聞稿表示，「115年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將於28至30日舉行遶境活動，其中藝閣車隊預計明晚7時將自杭州南路出發，行經中華路、成都路口至轄內西門町商圈真善美廣場的市府藝文紅壇，與民眾互動。

同時，青山宮遶境隊伍明晚7時將由漢中街右轉成都路，並於台北天后宮前進行衝轎儀式，屆時將吸引大批民眾及香客前往參與。

萬華分局說，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，明晚7時至10時將實施成都路（中華路至西寧南路）階段性交通管制，請用路人及前往參與遶境活動民眾配合各項交通疏導管制措施。

相關交管措施為，明晚7時起至10時止，成都路（中華路至西寧南路）實施階段性交通管制，管制北側一車道，視現場狀況機動實施全線管制，並視狀況提早或延後解除管制。

同上述管制時間，成都路（中華路至西寧南路）兩側紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車。

萬華分局建議，管制期間，成都路東向西（往西寧南路方向）車輛可改道開封街、長沙街替代行駛，並建議改道忠孝橋或華江橋往西出城。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，萬華分局說，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通秩序與順暢，並呼籲參與活動民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運（龍山寺站、西門站）前往。