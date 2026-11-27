外界關注夏莉絲幼兒園案件，但網傳夏莉絲負責人尚未繳交罰金、已脫產逃避罰鍰。對此，台北市政府教育局及社會局27日說明，迄今累計裁罰328萬元。教育局官員強調，不論是一次繳清或是分期繳清，目前受處分人皆正常繳納罰鍰中，若相關罰鍰逾期未繳納，也將依法移送強制執行。

另外，教育局表示，除依法廢止幼兒園設立許可、追究違法人員及機構管理責任外，針對托嬰中心亦已提高稽查頻率，持續督導改善。

教育局表示，針對夏莉絲幼兒園案件，教保相關人員違法事件認定委員會已於今年7月作成決議，2名教保員依法認定終身不得擔任教保服務人員，並各裁罰60萬元，另1名教保員裁罰6千元；園方因嚴重管理失當，教育局亦依法廢止其設立許可。連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局累計裁罰280萬元，其中負責人部分合計裁罰138萬6千元、園長部分合計裁罰18萬元。

教育局官員解釋，針對相關罰鍰，教育局均依規定辦理繳納及追繳作業，有分期繳納與單次繳納，目前都未有逾期狀況，倘若未來有逾期未繳納情形，將依法移送法務部行政執行署強制執行，絕不放任違法者逃避應負責任。

同時，臺北市政府社會局於發現托育人員疑似違反《兒童及少年福利與權益保障法》情事後，即召開專家學者會議共同研商，並完成相關人員指認、兒童保護通報及陳述意見等法定程序，迄今已針對3名托育人員裁處共計24萬元罰鍰，其中1人依法公告姓名。針對該托嬰中心管理不善、督導不周等違法情事，也依法裁處共計24萬元罰鍰，合計裁罰48萬元，相關裁處均已進入執行程序。

針對網路社群質疑夏莉絲托嬰中心案件處理情形，社會局嚴正說明，對於任何涉及兒童安全的違法行為，社會局一向秉持零容忍原則，依法調查、嚴格究責，並持續加強稽查及督導改善，呼籲外界應以具體事證及法令規範為基礎，切勿混淆視聽。