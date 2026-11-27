九合一選舉及全國性公投明天登場，台北市萬華區卻同時迎來一年一度的艋舺青山王遶境，轄區警方必須兼顧選舉維安與廟會交管兩項大型勤務。青山宮為配合選舉，特別將首日暗訪起駕時間調整至下午4時，但周邊道路下午2時就開始管制，加上投票結束後還有開票及選票運送等維安工作，據了解，北市其他分局也調派警力支援相關勤務，協助維持交通及治安秩序。

今年適逢艋舺青山宮建宮171週年，28日至30日一連3天舉行靈安尊王聖誕慶典，邀請松山慈惠堂、嘉義城隍廟及各地宮廟、陣頭共襄盛舉。由於28日正好是選舉投票日，投票時間為上午8時至下午4時，廟方特別將首日暗訪延至下午4時起駕，希望信眾先完成投票再參與遶境。

不過，投票結束後仍有開票、選票運送及周邊治安維護工作，同一時間遶境活動也陸續展開，對萬華警方勤務調度形成考驗。萬華分局除須維護投開票所安全，也要負責遶境沿途交通疏導及陣頭秩序，並由其他分局調派警力支援，廟方也協調民防、義警及義交等民力，協助維持活動秩序。

萬華分局今天公布交通管制措施，28日下午2時至5時、晚間8時至午夜12時，環河南路與長沙街、貴陽街口管制車輛往東，西園路與長沙街、桂林路口分別管制南、北向車流，環河快速道路北上貴陽街出口匝道也將管制。下午3時起，環河南路與和平西路口管制北向車流，廣州街昆明街至環河南路段則實施雙向彈性管制。

29日遶境進入第二天，下午3時至5時、晚間8時至午夜12時，長沙街、貴陽街及西園路部分路口持續管制；下午5時至晚間10時，漢口街往東、成都路往西上中興橋，以及康定路部分路段也將實施管制。另因當晚有青山王祭藝文展演，成都路中華路至西寧南路段，晚間6時30分至10時將全面封閉，公車配合改道。

30日正日遶境，上午9時至晚間9時，環河南路與和平西路口管制北向車流，環河快速道路南下桂林路出口匝道也將封閉，車輛須提前下匝道或改由西藏路出口離開。下午4時起，長沙街、貴陽街、西園路及環河快速道路北上貴陽街出口等路段陸續管制，漢口街、康定路及成都路部分路段也將實施交通疏導，部分措施持續至午夜12時。

警方提醒，三天活動將視遶境隊伍及車流情況，彈性調整管制時間，部分道路紅、黃線也將禁止停車或臨時停車。民眾前往參與遶境，建議搭乘捷運至龍山寺站或西門站，開車經過萬華區則應提前規劃替代路線，最新路況將透過警察廣播電臺及台北電臺隨時播報。