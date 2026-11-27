新北市瑞芳區龍鎮里長林文清積極投入地方服務，長期關懷弱勢家庭及高齡長者，透過整合社會福利資源、主動訪視及社區關懷，建立在地照顧網絡，榮獲「115年全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人士表揚，肯定他多年來對地方的付出與努力。

林文清平時以里辦公處為服務中心，主動掌握里民需求，建立長者名冊及通訊群組，透過定期關懷訪視，協助長者申請福利補助、連結長照服務及輔具資源，並推動輔具共享機制，讓有需要的居民能及時獲得協助。此外，也結合宗教及民間團體辦理物資發放，照顧弱勢家庭，讓社區關懷更加完善。

除了弱勢照顧，林文清也積極規劃排舞班、新住民舞蹈班及在地小旅行，鼓勵長者走出家門、增加社交互動。在防災方面，也推動消防演練及住宅用火災警報器宣導與安裝，讓里內住警器安裝率從12%提升至83%，同時兼顧動物保護與公共安全，讓居民擁有更安全、友善的生活環境。

瑞芳區長楊勝閔表示，里長林文清不僅熱心地方服務，更能主動發掘居民需求，善用在地資源，將關懷化為實際行動，無論是弱勢家庭照顧、長者服務或社區防災，都有具體成果。此次獲得表揚實至名歸，也期盼透過這份肯定，讓更多人看見基層里長投入社會安全網的努力，持續攜手打造溫暖、安全的社區。