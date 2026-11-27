新北市雙溪區新基里持續推動銀髮共餐，除了提供長輩營養餐食、促進彼此交流，里長蘇虹如也不斷為共餐活動增添新意。近日特別準備投籃機，讓長輩在用餐前透過投籃活動暖身、活動筋骨，並安排趣味投籃競賽，讓大家在輕鬆愉快的氣氛中享受運動樂趣。

活動現場，長輩們輪流上場挑戰，瞄準籃框投球，彼此加油打氣，玩得不亦樂乎。透過簡單的投籃動作，不僅能增加手部活動量、訓練手眼協調，也讓長輩在用餐前有機會伸展身體，將健康促進融入日常共餐生活。

新基里長蘇虹如表示，希望長輩來到共餐據點，不只是吃得營養，也能有更多互動與運動的機會，因此特別安排投籃活動，讓大家在等待用餐時動一動、玩一玩。未來也會持續規劃適合長輩的活動，讓共餐據點成為長者健康生活、交流情感的重要場所。

雙溪區長劉盈良表示，里長為了讓長輩多運動，特別準備投籃機，讓長者不必透過激烈運動，也能藉由有趣的遊戲活動筋骨，大家玩得不亦樂乎。透過這樣的巧思，不僅增加長輩參與共餐的意願，也讓社區活動更加熱鬧有活力。