觀天下有線電視推出的月月抽MacBook活動進行到第四場，民眾申辦網路就有機會中大獎，第4個月再度直播抽獎，抽中的幸運得主到門市領獎時，還是覺得很驚喜，也肯定觀天下網路品質。

住在汐止的游先生上個月申辦寬頻服務並參加抽獎活動，順利成為幸運得主，抱走大獎Mac電腦。獲獎民眾表示，接到通知得知自己中獎時真的非常驚喜，同時也肯定平時網路使用起來很順暢。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很高興住在汐止的游先生，他在上個月辦觀天下的寬頻，也參加了這次寬頻的抽獎活動，這次活動其實從今年的7月開始，到現在已經第四期了，預計會到年底12月截止，都會每個月抽出一位幸運的用戶，可以得到Mac的電腦。所以，如果住在汐止，或是你住在外面，可是你有住在汐止的朋友，都可以請他在這段優惠的期間、可以抽獎的期間，申辦觀天下的寬頻，就有機會抽中這個獎項。