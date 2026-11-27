汐止區樟樹國小是新北市重點原住民文化教育學校，為了深化臺美教育合作與交流，教育部邀請美國麻薩諸塞州中小學教育廳廳長及幕僚長，到樟樹國小參訪交流，學校特別規劃一系列具有學校特色的課程分享、文化體驗及藝文展演，讓遠道而來的美國貴賓，深入認識臺灣教育現場，感受學校多元文化教育的豐富內涵與教學成果。

首先由學校介紹樟樹國小的辦學理念、校園特色及課程發展，進行原住民文化教育推動分享，包括學校原住民學生人數、社團等等，其中學校還安排了阿美族原住民舞蹈表演，孩子們在多次新北及全國賽拿到特優，今年也再度取得全國賽晉級資格。

接著則是穿著泰雅族服飾的合唱團，以歌聲傳遞文化之美，他們在113、114及115學年度連續在全國師生鄉土歌謠比賽中榮獲合唱優等佳績，當天精彩的演出，讓美國遠道而來的貴賓，深刻體驗學校原住民文化教育推動的成果。

當天參訪特別安排學生舞蹈團、合唱團及國樂團帶來精彩演出，透過舞蹈、歌聲與傳統樂器的美妙樂音，展現樟樹學子的藝術涵養與學習成果，並且安排了原住民文化教室導覽，介紹原住民族文化特色、教學課程及學生學習成果，以及學校如何透過課程、社團還有語言學習，實踐文化保存與傳承，期盼透過多元豐富的課程展示與現場互動，讓遠道而來的美國貴賓，看見臺灣校園蓬勃的多元文化之美，進一步拓展師生的國際教育視野並促進臺美教育經驗交流。

樟樹國小校長邱俊傑表示，期盼藉由此次國際交流，讓世界看見臺灣學校教育的特色與活力，也讓學生在與國際接軌的學習環境中，培養開闊視野與跨文化理解能力。未來學校將持續深耕多元文化教育，讓文化理解成為學習的力量，讓每一位孩子都能在尊重、欣賞與交流中成長，持續朝向優質、多元及國際化的教育目標邁進。