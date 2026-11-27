校園動線與設施安全對師生至關重要。新北市議員陳偉杰日前接獲淡水區興仁國小反映，指出校門口地磚破損且遇雨容易積水，教職員停車場地坪，因年久失修而凹凸不平，連同老舊學校圍牆皆有安全隱憂。陳偉杰隨即邀集新北市政府教育局協助，成功爭取230萬元經費進行全面翻新與改善工程，並於日前親自重返現場勘察完工狀況，確保學童與教職員擁有安全無虞的校園環境。

陳偉杰表示，過去興仁國小校門口因地坪破損容易積水，學童上下學通行時常有安全疑慮，教職員騎乘機車進出停車場時，也可能因地坪不平濺起水花而影響行車安全。此次感謝學校校長及團隊的共同努力，以及市府教育局大力支持230萬元經費，將校門口地坪、教職員停車場地坪及學校圍牆全面重新整修翻新。

興仁國小校長陳政詮表示，對此次工程成果表達高度肯定與感謝。校方代表指出，淡水經常下雨，過去校門口因車輛頻繁進出導致地坪凹陷，一下雨就積水，造成師生進出極為不便，而老師停車場也因年久失修導致路面凹凸不平，開車或騎車進出都相當困擾。校方在發現問題後第一時間向陳偉杰議員尋求協助，議員也立即協調教育局促成經費補助。目前地坪與圍牆工程皆已順利竣工，排水與通行狀況都相當良好，師生進出動線變得十分順暢，校方也再次感謝陳偉杰議員與教育局的大力協助，讓興仁國小的校園環境越來越好。

陳偉杰強調，經過此次改善後，不僅學童在上下學行進或校園奔跑時更加安全，也期盼透過軟硬體環境的持續提升，吸引更多家長放心讓孩子就讀興仁國小。