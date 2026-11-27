新北市一名男子「阿德」過去因創業失利，加上心臟疾病反覆發作，積蓄在治療過程中耗盡，最後流落板橋車站成為無家者。新北市社會局外展社工去年9月發現他後，協助入住街友中途之家「社會重建中心」，並串聯醫療、就業及租屋資源；阿德今年完成心臟支架手術後逐步重返職場，8月底找到基隆大夜班保全工作，如今也順利租屋，生活逐漸回到軌道。

社會局表示，阿德過去曾在桃園南崁的烤鴨店工作，累積餐飲經驗後，帶著多年積蓄前往澎湖創業，不料事業不順，健康狀況也接連出問題。

去年7月，阿德因心臟疾病伴隨全身嚴重水腫，只能返台接受治療，醫療支出幾乎耗盡積蓄。出院後，他曾短暫從事日領粗工維持生活，但同年8月心臟疾病再度復發，失去穩定工作能力，最終輾轉在板橋車站落腳。

去年9月5日，新北市社會局外展社工巡查時發現阿德，了解情況後協助入住新北市街友中途之家「社會重建中心」，先安頓生活並接受後續醫療。

由於阿德有心臟血管嚴重阻塞問題，重建中心協助申請病歷、安排轉診及休養，今年1月順利完成心臟支架手術，身體狀況逐漸恢復。

今年2月，在社會重建中心就業輔導員陪伴及媒合下，阿德先到萬里芥菜種會「習得咖啡」從事包水餃鐘點工作。由於過去有餐飲經驗，他也會主動提供工作建議；芥菜種會考量他大病初癒、行動及手腳速度較慢，仍提供兼職機會，讓他逐步恢復工作節奏。

經過約5個月工作後，阿德也慢慢存下一筆錢，開始準備進入一般就業市場。今年8月底，他成功找到基隆大夜班保全工作，工作狀況穩定。

不過，重新工作後，租屋押金又成為另一道難題。就業輔導員協助尋找租屋資源並動員社會網絡，最後找到願意提供協助的房東，讓阿德順利租屋，也完成社會局租屋津貼相關程序。

從去年一度流落板橋車站，到如今重新有工作、有固定住處，阿德逐步恢復穩定生活。社會局表示，透過外展、醫療、就業及居住等不同階段支持，希望協助無家者重新建立生活能力，逐步回到社區生活。