台北市艋舺青山王宮建宮171週年，北市警方今天表示，因遶境活動自28日起一連3天，萬華區多處道路將進行交通管制，請參與的民眾多搭乘大眾運輸工具前往，駕駛人也多加留意。

台北市警察局萬華分局發布新聞稿表示，「115年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將於28日（星期六）至30日（星期一）舉行，邀松山慈惠堂、嘉義城隍廟及高雄佛光山中華傳統宗教總會鑼鼓隊等宮廟、團體共襄盛舉，並結合各地宮廟、陣頭及信眾參與遶境活動。

萬華分局表示，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及前往參與遶境活動的民眾，配合各項交通疏導管制措施。

首先，28日管制時間為下午2時至5時、晚間8時起至深夜12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍包括「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

28日下午3時至深夜12時的管制範圍為，「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路；廣州街（昆明街-環河南路）東西雙向彈性管制，建議車輛改道桂林路、和平西路。

28日上午9時起至深夜12時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車，包括康定路（桂林路-貴陽街）兩側。

其次，29日管制時間為下午3時起至5時、晚間8時至深夜12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍為「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

29日下午5時起至晚間10時止，視狀況提早或延後管制以下路段，分別為「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路；成都路管制往西（上中興橋），建議車輛改道忠孝橋；康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。

29日上午9時起至深夜12時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車，為成都路（中華路-西寧南路）兩側；康定路（成都路-廣州街）西側、康定路（桂林路-貴陽街）兩側。

30日管制時段為上午9時至晚間9時止，管制範圍「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路；環河快速道路（往南）管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。

30日下午4時至深夜12時止，管制範圍「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

30日下午4時起至深夜12時止，視狀況提早或延後管制以下路段，包括「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路；成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋；康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。

30日上午9時起至深夜12時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車，包括環河南路一段（忠孝西路-貴陽街）雙向。

萬華分局表示，為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動者儘量搭乘大眾交通運輸工具或台北捷運（龍山寺站、西門站）前往。