適逢農曆10月19日保儀大夫聖誕千秋，新北市新莊區西盛庄福德宮今天攜手在地社團盛大舉辦慶祝活動。民政局長林耀長一早親臨現場參拜祝壽，祈願市政順遂、市民安居樂業，同時致上誠摯謝意，高度肯定廟方長年深耕地方、熱心公益及無私奉獻的善行義舉。

保儀大夫民間俗稱「尪公」，為唐朝名將張巡之封號，傳統信仰中常與同代名將許遠（保儀尊王）並祀，合稱「雙忠」，象徵忠義護民的精神。這項源自歷史的信仰文化，在北台灣開墾時期隨先民渡海來台，成為保境安民、驅除蟲害與祈求豐收的重要精神寄託，深植於在地居民的日常生活之中。

為使參拜「尪公」的歷史脈絡得以世代傳承，新莊西盛庄福德宮每年皆主動串聯西盛地區各社團與里辦公處，精心規劃「迎尪公文化季」系列慶典。活動內容不僅涵蓋莊嚴隆重的團拜祝壽大典與車巡遶境祈福，更巧妙融入關懷老幼及多元社區藝文展演，藉此凝聚地方向心力，祈求新莊地區風調雨順、四時無災。

林耀長表示，西盛庄福德宮是新莊極具代表性的宗教信仰重鎮，長年秉持神明慈悲濟世精神，熱心投入各項社會公益與慈善工作。廟方不僅每年定期捐贈白米及民生物資，實質扶助低收入戶與弱勢家庭，更提撥專款設立急難救助金，及時協助遭遇變故的民眾度過難關，成為穩定地方社會的重要力量。

此外，西盛庄福德宮在推動高齡照護服務上亦不遺餘力。自民國104年至114年間，廟方積極配合市府政策，開辦「老人共餐」與「銀髮俱樂部」，提供長輩溫馨的社交與健康促進環境。因執行成效卓著，多次榮獲新北市「績優宗教團體」表揚，充分展現宗教團體回饋鄉里、造福鄰里的正向典範。

創建於清道光25年（西元1845年）的西盛庄福德宮，迄今已走過181個年頭，見證新莊地區的發展變遷。廟宇早期原為樸實的石砌土地公廟，隨著香火日益鼎盛、信眾不斷增加，遂於民國94年進行擴建工程，成為現今莊嚴宏偉的兩層樓規模，一樓主祀土地公，二樓奉祀保儀大夫，形成「樓下土地公、樓上保儀大夫」的獨特建築與空間格局。

民政局指出，今日舉辦的「保儀大夫（尪公）聖誕千秋日慶典敬獻法會」，旨在延續地方珍貴的民俗文化，表達對保儀大夫過去一年庇佑地方的感恩之情，並祈願來年國泰民安。新北市境內除新莊西盛庄福德宮外，包括汐止區忠順廟、深坑區集順廟及平溪區三聖宮等知名宮廟，亦皆供奉保儀大夫，歡迎市民朋友就近前往參香祈福，祈求闔家平安、萬事如意。

新北市民政局長林耀長與出席貴賓祈願市政推動順遂、市民安居樂。圖／新北市民政局提供

新莊西盛庄福德宮二樓奉祀保儀大夫，民間俗稱「尪公」。圖／新北市民政局提供

新莊區西盛庄福德宮攜手在地社團，盛大舉辦慶祝保儀大夫（尪公）聖誕千秋活動。圖／新北市民政局提供

新北市民政局長林耀長致謝廟方多年來深耕地方與無私奉獻的精。圖／新北市民政局提供

新北市民政局長林耀長參與新莊區保儀大夫（尪公）聖誕千秋慶典現場活動。圖／新北市民政局提供