氣溫轉涼正是泡溫泉、嘗秋蟹、欣賞海岸風光的好時節，新北市漁業處推薦安排冬季北海岸小旅行，從金山溫泉暖身出發，沿北海岸公路欣賞跳石海岸壯麗景色，再到草里驛棧享受海景休憩、走訪石門洞天然海蝕地形，最後在富基魚市品嘗萬里蟹等新鮮海產，來一趟暖心、暖胃又充滿海洋風情的冬日旅程。

漁業處指出，金山溫泉源自大屯山群地熱，擁有豐富多元泉質特色，磺港漁港旁「磺港公共浴室」泉水富含鐵質素有「黃金之湯」美名。泡湯後可順遊金山老街逛街品嘗在地小吃，感受小鎮生活氣息。

接著沿海岸公路往石門方向前行，造訪橫跨金山、石門兩地的「跳石海岸」，停下腳步休憩、拍照、吹海風，欣賞岩岸、海浪與海天交織的壯闊景色，享受冬日海岸的自在與愜意。

沿線可走訪草里漁港感受迷人的海岸景觀與悠閒的漁村風情，港區「金點草里驛棧」內的「魚花 FinWave」，結合海景與休憩空間提供咖啡、特色飲品及甜點，並提供釣具租借可體驗漁港休閒樂趣。

接著可前往「石門洞」觀察海蝕洞、奇岩及特殊海岸地形，再到富基漁港逛魚市、品嘗萬里蟹等各式海鮮料理，體驗熱鬧的漁港風情，讓旅程兼具溫泉、美食、休閒與自然景觀，一趟暖心又暖胃的海岸慢旅，感受北海岸冬季迷人風采。

橫跨金山、石門兩地的「跳石海岸」，可停下腳步休憩、拍照、吹海風，欣賞岩岸、海浪與海天交織的壯闊景色，享受冬日海岸的自在與愜意。圖／新北市漁業處提供

氣溫轉涼正是泡溫泉、嘗秋蟹、欣賞海岸風光的好時節，新北市漁業處推薦安排冬季北海岸小旅行，天氣好可欣賞石門洞海蝕拱門的美麗日落夕照。圖／新北市漁業處提供

磺港公共浴室可以泡腳，旁邊也有湯屋可以泡湯。圖／新北市漁業處提供