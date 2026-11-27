新竹市東區埔頂里里長何芝寧4年前以一頭俐落短髮參選，因亮眼外型獲封「最美里長」，如今留起長髮爭取連任，選前更化身韓團女星，換上黑色短裙、長襪大跳韓團舞蹈，提醒民眾明天出門投票，短影音吸引逾24萬次瀏覽，甚至有網友直呼：「我要努力搬進埔頂里」。

29歲的何芝寧是土生土長的新竹人，過去曾在科技業任職，2022年首度投入里長選舉，年僅25歲便成功當選。當年她曾在國慶日換上高中制服，搭配黑色膝上襪，一頭清新短髮讓不少網友印象深刻；4年過去，何芝寧不僅換了長髮造型，這次選戰更展現舞蹈才藝，透過社群平台向選民催票。

何芝寧在社群平台Threads發布影片，只見她頂著妹妹頭長髮、戴上眼鏡，一身黑色系穿搭，隨著南韓女團BESTie歌曲「Love Options」的節奏舞動，並將投票宣傳文字融入歌曲旋律，提醒民眾備妥身分證、印章及投票通知單，踴躍出門投票，影片最後也亮出自己的參選號次「1號」。

有別於一般里長候選人走街串巷拜票，何芝寧透過短影音催票，意外掀起網友熱議，不少人留言：「這是可以免費看的嗎」、「里長開始都需要顏值跟才藝表演了」、「這一招拉票完全無敵」，還有網友認不出留著瀏海的何芝寧，更有人笑喊「我要努力搬進埔頂里」。

除了透過創意影片催票，何芝寧此次也以「讓好的繼續，讓更好的發生」為競選主軸。她表示，過去4年推動里內環境維護、定期消毒及除草，公共建設則包括慈祥路、慈濟路開通、埔頂二路人行道重鋪、新增YouBike站點，以及增設汽機車停車格、改善道路標線等，未來都將持續精進。

何芝寧指出，地方建設並非一朝一夕就能完成，有些需要跨單位協調、經費編列及長期追蹤，里民關心的空橋及埔頂路拓寬工程，均預計於年底前開放通行，她將持續追蹤工程進度，讓里民的期待不只是停留在承諾。

何芝寧也說，隨著社區發展，里民需求也不斷改變，未來無論是交通、環境、公共空間、長者照顧或親子需求，都將積極尋求解決方案。好的里長不只是解決現在的問題，更要提前看見未來的需要，盼未來4年能繼續陪伴埔頂里民，讓家園變得更好。

新竹市東區埔頂里里長何芝寧爭取連任，以「讓好的繼續，讓更好的發生」為競選主軸，盼持續深耕地方、服務里民。圖／取自何芝寧臉書

新竹市東區埔頂里里長何芝寧爭取連任，以「讓好的繼續，讓更好的發生」為競選主軸，盼持續深耕地方、服務里民。圖／取自何芝寧臉書

新竹市東區埔頂里里長何芝寧爭取連任，以「讓好的繼續，讓更好的發生」為競選主軸，盼持續深耕地方、服務里民。圖／取自何芝寧臉書