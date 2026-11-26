為了守護居民與遊客的通行安全，石門區公所今年積極落實「路平、燈亮、水溝通」三大基層建設目標。不僅完成老梅路751公尺的路基強化與全線鋪設，以及汰換全區節能LED路燈，更整治了核一廠周邊長達725公尺的排水側溝，三管齊下，要讓石門的道路更平整、夜晚更明亮。

石門區長吳家兆指出，今年積極落實「路平、燈亮、水溝通」三大核心目標，全面升級基層建設，包括在示範路老梅路完成路基強化與全線銑鋪、全區汰換節能LED路燈，以及整治乾華核一廠周邊排水側溝，從路面平整、夜間照明到防汛排洪都顧及，要全方位守護在地鄉親與遊客的通行安全。

今年石門區公所針對重要路段與易積水區域進行改善。在「路平」方面，示範路老梅路特別先針對路基鬆軟處進行強化改善，穩固底層結構後再全線銑鋪，大幅提升路面耐用年限；「燈亮」工程則在115年度全面檢修全區照明設施，更換燈桿並採用高效率節能LED燈具，兼顧環保與夜歸安全；至於「水溝通」作業，公所執行茂林里小坑路排水溝改善工程，將既有土溝翻新並加深，有效避免強降雨時雨水漫流路面，降低積淹水風險。

吳家兆表示，期待將基礎建設中最基本的工程細節做到位，要讓居民宜居真正有感。未來公所也將持續結合定期巡檢與即時通報，讓石門區的道路更平整、夜晚更明亮、排水更順暢，為地方觀光與永續發展奠定最穩固的基石。