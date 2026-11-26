新北市政府衛生局今天表示，將於12月7日搬遷至三重區第二行政中心，屆時，衛生食安智慧監控系統每天掌握逾百所學校自立午餐、13家團膳工廠、及幼兒園的午餐溫度，約1000道菜餚。

新北市府今天表示，第二行政中心「安芯中心」已取得使用執照，1至6樓為公共服務及共享空間，7至22樓為警察局、衛生局、勞工局、交通局辦公空間，23至26樓是災害應變中心、智慧交通中心及市政會議室，未來將有3000名員工進駐。

警察局從板橋區搬家至三重區後，將有先進的110指揮中心、戰情中心，搭配消防局災害應變中心（EOC）、衛生局食安中心等運作。

衛生局今天表示，12月7日將遷移到三重區「安芯中心」辦公，同一棟大樓辦公的市警局長方仰寧，昨天也邀請勞工局長陳瑞嘉，近日前往互相了解彼此的辦公環境。

食品藥物管理科長楊舒秦今天接受中央社記者訪問表示，屆時公共衛生食安智慧監控系統每天掌握逾百家學校自立午餐、13家團膳工廠、百餘家幼兒園的午餐溫度，約1000道菜餚。

她說，各團膳業者與自立午餐廚房在烹煮食物後，會將控溫裝置測量食物溫度，並與物聯網串聯APP登錄在系統與監控中心，若餐食未達安全烹煮溫度則會亮起警示，直到加溫至符合安全標準。監控系統也會隨時掌握，業者是否改善。

另外，新北市衛生局今年與環球購物中心板橋車站店合作，成立全市第2座「食安示範區」，楊舒秦說，館內68家餐飲業者全數加裝溫度控制系統，並通過餐飲衛生管理分級評核，取得優級標章，提供民眾安心用餐選擇。

衛生局簡任技正劉君豪在頒發標章典禮致詞時表示，食安示範區透過企業、餐飲業者及政府合作，從源頭建立食品安全管理機制，包括建立優良餐飲業者進駐及內部稽核制度、推動冰箱及冷藏櫃加裝溫度異常警報裝置，全數取得優級標章。