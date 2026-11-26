雙北外食人口多，食安是重中之重。新北市衛生局攜手Global Mall環球購物中心板橋車站店，完成全市第二座食安示範區，百貨公司、餐飲店家及政府三方合作，建立食安優良標竿，今年有628家餐飲業者通過評核，透過冰箱（櫃）加裝溫度異常警報裝置等措施，為食安加嚴把關。Global Mall板橋車站店經理張智偉說，作為三鐵共構的交通樞紐車站型商場，保障食品安全是首重任務。

衛生局簡技劉君豪說，新北市接軌國際食品安全管理倡導「食品安全文化」概念，與環球購物中心板橋車站店合作辦理第二座食安示範區，導入三大對策，包括建立挑選優良餐飲店家進駐機制並透過內部稽核方式落實管理之責，針對進駐的餐飲店家，推行冰箱（櫃）加裝溫度異常警報裝置，確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險，衛生局也委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導館內68家餐飲業者全數通過餐飲分級評核取得優級標章。

衛生局每年持續辦理餐飲衛生管理分級評核，透過現場從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向的餐飲衛生實地評核，新北市今年有628家餐飲業者通過評核，其中622家獲頒優級，包含環球購物中心板橋車站店內68家餐飲業者及6家良級標章。

衛生局今天在市府辦頒獎，表揚板橋車站店成為全市第二座食安示範區，邀請館內8家餐飲業者代表受獎。衛生局呼籲民眾在外用餐時，可優先選擇通過餐飲分級評核取得優良標章的業者，也邀請餐飲業者踴躍自主報名「餐飲分級評核」，一同提升新北市整體餐飲文化，成為把關食安的行動者。

餐飲店家的冰箱（櫃）加裝溫度異常警報裝置，確保食材保存在穩定的溫層，有效降低食安風險。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局簡技劉君豪說，新北市接軌國際食品安全管理倡導「食品安全文化」概念，與環球購物中心板橋車站店合作辦理第二座食安示範區，導入三大對策。記者王慧瑛／攝影