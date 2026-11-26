新北市三重區嘉天宮今天舉行「天上聖母入火安座大典」，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜出席參拜祈福並參與揭匾儀式。林耀長感謝廟方長年深耕地方、積極投入社會公益與安定民心，並祈願天上聖母與列位尊神庇佑新北市民安居樂業、市政推動一切順遂。

三重嘉天宮主祀天上聖母，創廟歷史最早可追溯至1952年搭建竹寮供奉，歷經多年建廟、重建與重修，逐步發展為在地極具規模的民間信仰重鎮。嘉天宮管理人李鎰任表示，廟方前殿歷經一段時間的整建與傳統彩繪工程，如今終於順利完工，因此特別選在今日吉時舉行神尊開光及入火安座儀式，恭迎天上聖母重返主位，繼續護佑地方鄉親。

民政局長林耀長指出，三重嘉天宮自建宮以來香火鼎盛，不僅虔誠傳承媽祖信仰文化，更秉持「取之於社會、用之於社會」的精神熱心公益。廟方於2016年至2024年間持續辦理老人共餐服務，無私奉獻的善行更榮獲新北市「績優宗教團體」表揚，展現宗教團體回饋鄉里的溫暖力量。

此外，每年中元普渡及大型祭典期間，嘉天宮皆主動與周邊里鄰攜手合作，發起愛心白米認捐活動，並將各界善心匯聚的民生物資，精準送達低收入戶、獨居長者與弱勢家庭手中，不僅實質減輕弱勢族群的生活負擔，更成為安定三重地方社會不可或缺的重要支柱。

今日安座大典現場氣氛莊嚴隆重，嘉天宮管理人李鎰任、榮譽主委陳汪全、三重區長王坤南、地方里長與各方善信皆到場共襄盛舉，廟方也特別邀請林耀長親自為神尊開光及恭捧神尊入座，感受深厚的宗教文化底蘊。儀式最後由眾人共同揭開題有「霖雨蒼生」的匾額，寓意神恩廣澤百姓、造福人民；民政局也期盼未來持續與各宗教團體攜手，將宗教善念轉化為守護社會的溫暖能量，共創幸福新北。

新北市民政局局長林耀長今至三重嘉天宮參拜祈福，感謝廟方並祈願新北市民安居樂。圖／新北市民政局提供

新北市民政局局長林耀長今至三重嘉天宮參拜祈福，感謝廟方並祈願新北市民安居樂。圖／新北市民政局提供

新北市民政局長林耀長著手為神龕開光及捧神尊入座。圖／新北市民政局提供

三重嘉天宮前殿整建彩繪圓滿恭迎天上聖母入火安座，新北市民政局長林耀長代表揭匾祈福。圖／新北市民政局提供

新北市民政局長林耀長著手為神龕開光及捧神尊入座。圖／新北市民政局提供