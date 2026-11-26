選戰倒數激烈，國民黨北市議員秦慧珠的競選服務處二度遭民眾鬧事，市長蔣萬安也呼籲所有民眾，選舉最後剩三天，一定要保持理性，希望能讓這次選舉順利舉行。宜蘭無黨籍縣議員候選人黃光佑位於宜蘭市舊城東路的競選總部也遭人潑紅漆，警方四小時火速逮人。

秦慧珠昨表示，日前有一名男子兩度到信義競選服務處鬧事，第一次在服務處內大聲吵鬧，第二次又突然衝進服務處，嚇得我們的女性工作人員趕緊躲起來。同仁上前勸說，告訴他如果要拿文宣，都很歡迎，但不要在服務處內吵鬧，最後只好報警處理。感謝警方到場協助，事後也加強服務處附近的巡邏。

秦慧珠直呼，選舉選了這麼多年，遇過各式各樣的事情，但她最擔心的還是同仁的安全。大家每天從早忙到晚，已經非常辛苦，還要受到這樣的驚嚇，讓她十分心疼。

宜蘭議員候選人黃光佑競選總部無端遭潑紅漆，黃無奈表示，事發當下總部沒有人員留守，自己平時待人處事平和，也未與人結怨。

事發後，警方隨即派員封鎖現場採證並調閱周邊監視器，發現涉案的二十九歲何姓男子有毒品等前科，昨刻意搭乘計程車前往總部附近，大冷天的捲褲管「赤腳」快步走到門口潑漆，得手後又搭計程車逃回宜蘭市住處，製造斷點；警方昨十一時許迅速將何男查獲到案，腳上還留有紅漆，但犯案動機待進一步釐清。