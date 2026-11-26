串聯土城與樹林的柑城橋於八年前拓寬，地方期盼能直通土城產業園區中山路，藉此有效分流園區與往返樹林龐大車潮。新北市議員蘇泓欽昨痛批，中央與地方原協議年底將打通，至今仍無下文。新北市經發局回應，全案涉及經濟部權管土地，正由副市長與經濟部次長持續溝通推進中。

蘇泓欽昨在柑城橋頭看著機車與單車被迫從路旁小樓梯上下橋面，直言內心無比憤怒，他說經濟部次長與新北市副市長過去已有協議，且市長侯友宜九月在議會總質詢也承諾年底前要打通，現已邁入十一月底，眼看年底期限將至卻毫無動靜，他怒轟中央與地方無能，究竟要被工業區廠商協進會牽著鼻子走到什麼時候。

過去經濟部產業園區管理局與土城產業園區廠商協進會考量廠區員工通勤，及大型貨車進出動線與內部交通承載問題，多次對柑城橋與園區中山路打通持反對或保留態度，民眾被迫繞行擺接堡路、金安街與民權街等路段，經歷多年協調卡關及死亡車禍引發輿論壓力，新北市與經濟部今年七月召開協調會才取得階段性共識。

雙方協調規畫第一階段先試辦開放機車及救護救難車輛優先通行，一般小汽車則暫時尚未納入首波開放範圍。經發局昨重申，由於柑城橋打通銜接中山路涉及經濟部產業園區管理局權管土地，須取得中央同意才能施作，目前仍持續與中央及相關單位溝通推進細節，盼早日克服行政與工程障礙，回應地方期待。