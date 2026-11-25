選戰白熱化，尋求連任的新北市議員候選人白珮茹，從一個月前就開始站路口賣力催票，選戰倒數更是一早站完路口後，又開始到汐止的各個市場掃街拜票，爭取買菜婆婆媽媽的認同，下午晚上也不放過，站路口、火車站，把握時間，向下班的民眾問好，賣力催票。

選戰倒數進一步拉高強度，一早站完路口後，隨即前往汐止各個市場掃街拜票，向採買的婆婆媽媽爭取支持，下午與晚間也不鬆懈，持續在路口與火車站把握時間向通勤民眾問好，全力衝刺基層選票。

新北市議員候選人白珮茹表示，選戰已經進入最後的倒數，和服務團隊持續到各個市場沿街拜票，然後一大早清晨，先在路口跟上班族懇託。也希望在進入最後的倒數，大家能夠堅定支持3號李四川、5號白珮茹，讓「做事的人」可以在下一個四年繼續為市民服務。

白珮茹提到，除了早上，因為現在入冬之後，其實天色都很早就暗了，但是還是會把握黃金的下班時間，車潮其實非常非常多，所以還是會在重要的路口發文宣，也會跟下班的市民們打招呼，希望堅持到最後一刻，也要提醒大家不要忘記手中握有的選票，因為每一票都是城市可以進步的動力，也是幫每一個候選人來打成績，所以希望大家可以在最後關頭堅持住，也希望市民選賢與能，繼續來為大家服務。

天色昏暗，抓緊時間，向下班路過的車潮或是回家的行人們懇託拜票，選戰倒數，新北市議員候選人白珮茹不但站路口掃市場，也希望用20年來的問政成績單，爭取繼續為市民服務的機會。