新北市雙溪區松年大學詩詞班今(25)日舉行結業活動，今年共有29名學員參與課程，大家利用課堂時間學習詩詞賞析與創作，在老師的帶領下，從認識詩詞格律、文字運用到構思內容，一步步嘗試自己寫詩，將生活中的感受與所見所聞化為文字，展現豐富的學習成果。

今年課程特別著重學員自主創作，老師不僅帶領大家認識詩詞之美，也鼓勵學員從日常生活、家鄉風景及人生經歷尋找靈感，親自構思、寫下屬於自己的詩詞。對許多學員來說，從欣賞別人的作品到自己動筆創作，是一段難得的學習歷程，也讓詩詞課程更具意義。

學員莊崇祥表示，過去大多是欣賞別人的詩詞，沒想到透過老師一步步引導，自己也能嘗試創作，從一開始不知道如何下筆，到慢慢學會運用文字表達心情與生活感受，過程中收穫很多。雖然寫詩需要花時間思考與練習，但每當完成一首作品，都很有成就感，也讓生活增添不少樂趣。

雙溪區長劉盈良表示，很高興看到長輩們持續投入學習，透過詩詞課程不僅能增進文學素養、訓練思考，也能將人生經驗轉化為文字，留下珍貴的生活紀錄。每一首自己創作的詩詞，都是學員用心學習的成果，也展現活到老、學到老的精神。