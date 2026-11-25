新北市府農業局攜手國立台灣海洋大學研究團隊，日前深入坪林區北勢溪調查水下生態及移除371尾吉利慈鯛及巴西珠母麗魚等外來種，並透過科學監測掌握族群分布，治理溪流生態。

市政府農業局長諶錫輝今天在市政會議專題報告表示，8年來透過跨單位合作及公私協力，兼顧產業發展、動物保護與生態保育，不僅累計締造逾新台幣570億元農漁產值，也持續改善市民生活環境。

另外，運用智慧科技監測食蛇龜棲地，讓保育由點狀擴展為帶狀，落實生產、生活、生態的永續願景，讓人與自然共好。

農業局表示，今年首度導入水肺潛水調查，由研究團隊深入水下觀察魚類活動及棲地狀況，記錄採捕魚種及形質資料。日前在北勢溪以潛水方式移除大型魚隻128尾、中小型魚隻243尾，合計371尾，包括吳郭魚、吉利慈鯛及巴西珠母麗魚（俗稱藍寶石）。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄今天告訴中央社記者，北勢溪水質乾淨，主流區溪流寬闊，可視度高，如果於岸邊撒網或電魚法，或自由潛水清除外來種，魚較有警覺性，極不容易捕捉中大體型的成魚。所以，採取水肺潛水的方式克服。

他說，大隻的外來種會在溪流較深的水潭，緩流深淵產卵繁殖，因此利用水肺潛水可以直搗繁殖棲所，會較有效移除繁殖期的成魚，減低大量繁殖。

農業局林務科說，相關移除與生態調查資料將作為管理魚種的依據，掌握族群數量、分布及棲地變化。採捕魚隻完成記錄後將人道處理、運送及銷毀，避免再進入其他水域。

農業局說，北勢溪源頭曾發現體長約3公分的珍稀原生魚種噶瑪蘭青鱂，上游原始支流也曾記錄到陽明山吻蝦虎族群。部分外來魚種可能因民眾放生、棄養及餵養等人為因素進入溪流，逐漸建立族群，與原生魚類競爭食物及棲地，影響原有生態平衡。將透過科學監測及主動管理，維護生態，也呼籲民眾不要棄養與放生。