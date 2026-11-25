新北市民政局長林耀長今日前往板橋庭天宮參拜祈福，並致贈「義薄雲天」匾額，肯定廟方長年深耕地方信仰、傳承宗教文化及投入公益的貢獻。適逢農曆十月十七日浮洲地區一年一度的「浮洲大拜拜」保儀大夫遶境活動，吸引眾多信眾參與，展現浮洲深厚的傳統信仰與人文底蘊。

林耀長表示，宗教團體不僅是安定人心的重要力量，更是推動地方公益不可或缺的夥伴。板橋庭天宮每年普渡後皆會捐贈白米及愛心物資，關懷弱勢家庭與社福機構，以實際行動回饋社會，市府對此表達誠摯感謝，未來也將持續與各宗教團體攜手合作，促進社區和諧與公益發展。

板橋庭天宮主委林明田指出，廟宇創始於民國五十六年，最初由信眾自南部四湖參天宮恭請關聖帝君金尊至浮洲供奉，後於民國七十年間由二十位義兄弟共同發起建廟。庭天宮除主祀關聖帝君外亦副祀保儀大夫，成為浮洲地區重要的信仰中心，每年除舉辦關聖帝君聖誕法會，亦於農曆十月十七日舉行保儀大夫誦經祈福活動。

林明田進一步說明，廟方奉祀的關聖帝君伴有赤兔馬座騎，相傳關羽敗走麥城後，赤兔馬絕食殉主，展現生死相隨、不事二主的忠貞情操。關聖帝君與赤兔馬具體呈現民間重視的忠義精神，廟方透過傳統祭典與祈福活動延續信仰文化，讓忠義精神與在地人文情懷得以世代傳承。

板橋區長陳奇正表示，「浮洲大拜拜」以保儀大夫遶境為重要特色，主要遶境範圍涵蓋板橋浮洲地區及大觀路周邊。相傳日治時期浮洲居民曾因農作物遭紅蟲侵害，依神明託夢指示前往汐止忠順廟迎請保儀大夫遶境祈福，據傳遶境後天降大雨，白鷺鷥也飛來啄食害蟲，庄民感念神恩，遂約定每年農曆十月十七日舉辦聯合遶境，形成延續百年的民俗盛事。

民政局指出，地方性重要民俗節慶透過宗教團體延續宗教文化之初衷，充分展現浮洲地區深厚的宗教文化底蘊。市府期盼藉由「浮洲大拜拜」等傳統活動，吸引更多年輕世代走近並認識在地信仰，攜手共同守護珍貴的地方民俗文化。

新北市民政局長林耀長今日前往板橋庭天宮參拜祈福，並致贈「義薄雲天」匾額，肯定廟方長年深耕地方信仰、傳承宗教文化及投入公益的貢獻。圖／新北市民政局提供

板橋庭天宮的關聖帝君與赤兔馬，忠義精神的信仰核心與文化象徵。圖／新北市民政局提供

板橋庭天宮的關聖帝君與赤兔馬，忠義精神的信仰核心與文化象徵。圖／新北市民政局提供