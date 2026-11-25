串聯土城與樹林的柑城橋打通連接土城產業園區中山路計畫延宕多年，民進黨新北市議員蘇泓欽今日在臉書發文表達憤怒與歉意，痛批中央與地方政府白紙黑字協議年底打通，如今已11月底卻仍無下文。新北市經發局回應，全案涉及經濟部權管土地，目前正由副市長層級與經濟部次長持續積極溝通推進中。

蘇泓欽今日站在柑城橋頭，看著機車與腳踏車一台接一台被迫從身旁的小樓梯上下橋面，直言內心感到無比憤怒，並對土城鄉親深感抱歉。他指出，今年七月底土城區擺接堡路與金安街口發生砂石車與機車碰撞的死亡車禍，讓社會各界更加重視當地交通瓶頸與柑城橋打通的迫切性，民眾期盼能早日改善人車爭道的危險現況。

蘇泓欽進一步痛批，當初中央經濟部次長與新北市副市長已達成協議，新北市長侯友宜九月初在議會答覆總質詢時也明確承諾，白紙黑字協議年底前要打通，不可能再反悔。然而時序已邁入11月底，眼看年底期限將至，當地卻依然毫無動靜，讓他忍不住怒轟中央與地方政府無能，究竟還要被工業區廠商協進會牽著鼻子走到什麼時候。

回顧全案卡關始末，柑城橋早在八年前拓寬後，地方便殷切期盼能直通土城產業園區中山路，以有效分流進出園區與往返樹林的龐大車潮。不過，由於擬接通路段的土地所有權及園區主管機關皆隸屬經濟部，過去經濟部產業園區管理局與土城產業園區廠商協進會考量廠區員工通勤、大型貨車進出動線及內部交通承載衝擊，多次持反對或保留態度，導致工程罕見出現被拒絕接通的情況，民眾長年被迫繞行擺接堡路、金安街與民權街等路段。

在經歷多年協調卡關與今年死亡車禍引發的社會輿論壓力後，新北市政府與經濟部等相關單位於今年7月14日召開協調會取得階段性共識，並於9月1日在議會總質詢中對外說明，規劃第一階段先試辦開放機車及救護救難車輛優先通行，至於一般小汽車則暫時尚未納入首波開放範圍，以降低對園區內部交通的立即衝擊。

此外，為配合首波試辦通行計畫，新北市工務局與新工處也規劃一系列配套改善工程，包含進行柑城橋銜接中山路的路面高低差順平工程、周邊排水溝設施改善，以及大安圳兩側道路優化，並已於9月9日邀集相關單位辦理現地會勘與工程設計說明，期望透過硬體改善兼顧行車安全與地方通行需求。

針對蘇泓欽的質疑，新北市經發局今日重申，由於柑城橋打通銜接中山路的部分路線涉及經濟部產業園區管理局權管土地，須取得中央正式同意方能進場施作。市府強調，先前已由副市長層級與經濟部次長進行多次跨部會協調，目前仍正持續與中央及相關單位積極溝通推進細節，期盼能早日克服行政與工程障礙，回應地方民眾對交通安全與便捷路網的期待。

土城柑城橋通中山路遲未實現，民進新北市議員蘇泓欽今怒批市府牽著鼻子走。 圖／蘇泓欽團隊提供